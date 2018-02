6º volume do livro ‘Obreiros do Conhecimento’ será lançado no próximo dia 19, no auditório do Unec

CARATINGA – O sexto volume do livro “Obreiros do Conhecimento” será lançado no dia 19 de deste mês. O evento acontecerá às 19h30 no Auditório Prof. Celso Simões Caldeira do Unec e a programação conta também com as apresentações da cantora Lorena Soares e do Coral Menino Jesus de Praga.

A iniciativa da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga é pioneira no Brasil e a nova edição traz também textos de autores do Rio de Janeiro, Espírito Santo e de várias lojas de Minas Gerais. “Hoje nós temos o Grande Oriente do Brasil – MG (GOB-MG) lançando seu terceiro volume através de um concurso inspirado em nosso livro, a Maçonaria do Rio de Janeiro está lançando o seu primeiro volume também inspirado no Obreiros do Conhecimento e agora eu tenho notícias de que o Grande Oriente do Rio Grande do Sul também está lançando um concurso literário. Então isso é motivo de muita alegria para todos nós obreiros, para o nosso venerável, para os outros veneráveis que participaram. Cada volume tem a participação de um venerável no período que ele está na gestão. E a gente vê que o livro vem cumprindo o seu papel que é de levar informação e socializar informação”, explicou o organizador e também coautor da obra, Eugênio Maria Gomes.

O lançamento conta com 32 textos de 30 autores e os temas são livres e amplos, voltados para pessoas pertencentes à ordem maçônica ou não. A intenção é que assuntos de interesse da comunidade sejam tratados no livro.

O volume foi prefaciado pelo coautor José Maria de Carvalho e os textos foram escritos por membros das Lojas Maçônicas Obreiros de Caratinga, Fraternidade Acadêmica de Caratinga e Caratinga Livre, Libertas Quae Sera Tamen, de Ipanema (MG), União e Paz de Ubaporanga (MG) e Professor Hermínio Blackman de Vila Velha (ES). Também participam deste volume uma autora sobrinha, filiada ao Capítulo “Moral e Justiça” da Ordem da Estrela do Oriente, de Belo Horizonte (MG) e duas autoras pertencentes às Fraternidades Femininas Obreiros de Caratinga (MG) e Libertas Quae Será Tamém, de Ipanema (MG). A obra tem o apoio da AMLM – Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas e da ACL – Academia Caratinguense de Letras.

Marcos Mattos Curvello, apresentador e coautor do sexto volume, comentou sobre a importância da literatura maçônica: “Como venerável da Loja Obreiros de Caratinga nós entendemos que a cultura é importante, e para mim é uma oportunidade escrever neste livro, e já não é a primeira vez. É um orgulho poder fazer parte de um projeto que foi abraçado pela Loja Obreiros de Caratinga”.

Desde o primeiro volume, parte das vendas é doada para uma entidade de Caratinga. Este ano, os recursos serão destinados ao Coral Menino Jesus de Praga. Jatyr Campos e Alves, um dos coautores, aproveita e convida os caratinguenses: “Eu gostaria de fazer um convite a todos para que dia 19, no Auditório do Unec, campus I, a partir das 19h30, venham nos prestigiar no lançamento desse livro que automaticamente também estará prestigiando as entidades que estão sendo ajudadas”. A entrada no evento é gratuita e para ter acesso à obra, basta adquirir um “Vale Livro” com os coautores ou na secretaria da Pró-reitoria de Administração do Unec.

