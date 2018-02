Diário Oficial anuncia: Engenharia Civil do Unec é nota 4 no MEC

CARATINGA – O resultado das últimas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação sobre Caratinga foi divulgado na segunda-feira (5), no Diário Oficial da União. O reconhecimento do órgão federal é considerado como um dos principais indicadores da qualidade do ensino superior brasileiro. Dentre as instituições reconhecidas, o Centro Universitário de Caratinga (UNEC) recebeu nota 4 para o curso de Engenharia Civil, numa variação de 1 a 5. Num total de 836 instituições que oferecem essa graduação, apenas 4,3% possuem essa nota, ou seja, uma em cada vinte universidades brasileiras.

Segundo o coordenador do curso de Engenharia Civil do UNEC, Alessandro Saraiva Loreto, a realidade do mercado de trabalho e a proximidade da instituição com o Conselho Regional da profissão têm estimulado melhorias constantes no curso, principalmente em relação aos conteúdos curriculares. “Outro aspecto que atribuo à nota é que 80% dos nossos professores, além de serem mestres ou doutores, também atuam como engenheiros, ajudando os alunos a terem entendimento da teoria e da prática”, relatou. Alessandro citou, ainda, a qualidade dos laboratórios da instituição. “Isso tudo tem contribuído para que nossos egressos assumam papel não só de engenheiros, mas também na área acadêmica”, acrescentou.

O curso de Engenharia Civil do UNEC foi criado em 2012. Alguns profissionais que se formaram na instituição atualmente estão trabalhando em grandes organizações, como a Vale, MRV, Usiminas, CREA, Ministério das Cidades e Ferrovia Carajás, no Pará. De acordo com o professor e pró-reitor de Ensino do UNEC, Roberto Santos Barbiéri, os principais critérios avaliados pelo MEC são: a didática do curso, o currículo dos professores e a infraestrutura técnica. “Para nós é uma grande satisfação, porque a maioria dos nossos cursos têm sido avaliados com essa nota 4, agora temos mais um. É um grande trabalho dos professores, da coordenação, dos alunos, é um trabalho coletivo”, considera.

Além das características básicas avaliadas pelo órgão federal, o curso do UNEC também se destaca pelo incentivo à prática profissional desde os primeiros períodos da faculdade. No Setor de Projetos e Serviços da FUNEC, eles participam na elaboração de planos e estudos técnicos voltados a todo o país, nas áreas de saneamento básico, mobilidade urbana, resíduos de construção civil, mapeamento de áreas de risco e planos diretores, entre outros.

“Os alunos que têm interesse já começam a estagiar conosco para poder perceber aquilo que o mercado está exigindo. Aprendem como um engenheiro deve se portar numa negociação, como se portar numa consultoria assumida com prazos. Com isso, eles vão ganhando habilidades antes mesmo de se formarem. Assim que eles se formam, se tiveram uma história interessante no Setor de Projetos, eles continuam trabalhando aqui. Mas muitas vezes também eles saem para o mercado externo. Hoje, temos alunos alocados em empresas nacionais e internacionais”, menciona.