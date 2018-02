* Rachel Prado Rodrigues Veloso

Leia!

Com tanta modernidade o ser humano deixou a leitura de lado, sem perceber o grande tesouro que tem em suas mãos. Ler instrui, abre janelas, portas, transforma, salva!

Somente ler nos concede o poder de desbravar outros mundos, acreditar no que antes parecia inacreditável, viajar para lugares que jamais, nem em nossos maiores sonhos, conseguiríamos.

Em tempos de internet podemos dizer que a leitura foi democratizada, sendo assim uma ferramenta acessível e importantíssima tanto para o nosso crescimento pessoal quanto profissional.

Enquanto criança os livros já me seduziam. Certamente eu não percebia, mas era um caminho sem volta. Ali eu podia ser o que quisesse. Histórias me levavam a voar em cavalos alados, ser uma guerreira corajosa prestes a salvar toda uma nação, princesa, vilã. Assim minha imaginação foi sendo moldada, cercada por um infinito particular.

Confesso que muitas vezes, durante toda a minha vida, me fecho nas páginas dos livros para fugir um pouco da realidade. Ali está meu maior refúgio, meu antidepressivo diário, meu polivitamínico para a mente e para a alma.

Ler instrui. E se estamos sôfregos a protestar sobre tantos fatos que mancham de sangue nossas mãos ao segurarmos livros e revistas, é certo que a informação correta sobre os fatos é algo obrigatório. Afinal, queixar-se sem conhecimento de causa é o mesmo que caminhar no escuro.

Enquanto redes sociais limitam o número de caracteres, a leitura rompe barreiras e faz de nós seres ilimitados. O que parecem ser apenas inocentes palavras dispostas em páginas nos empodera, e ninguém pode nos roubar a riqueza que adquirimos ao ler. Conhecimento é ouro em tempos miseráveis de leituras áridas em um sertão onde muitos parecem saber de tudo sem se aprofundar em absolutamente nada.

Portanto, leia!

Não se prive de um mundo cheio de possibilidades.

Incentive a leitura. Não prive as pessoas que você ama de irem além.

Mais do que qualquer outro presente, livros são atemporais e preciosos.

Desconecte-se e leia!

* Rachel Prado Rodrigues Veloso, formada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós graduada em Administração e Supervisão Escolar e Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora na linha de pesquisa em Desenvolvimento Humano e Processos Socioeducativos. É professora de Inglês no Centro Universitário de Caratinga/UNEC e professora de Literatura e Produção de Texto na Escola Professor Jairo Grossi.