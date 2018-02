Adolescente acusado de abusar sexualmente de criança

PIEDADE DE CARATINGA – Uma criança, 4 anos, foi abusada sexualmente. O caso aconteceu na zona rural de Piedade de Caratinga. O acusado de ter cometido tal ato é um adolescente, 14.

Segundo o Conselho Tutelar de Piedade de Caratinga, no último sábado (3), uma mãe, junto da filha de 4 anos, que reside no córrego das Palmeiras, zona rural de Ubaporanga, foi visitar uma irmã que teve um bebê recentemente no córrego do Caparaó, zonal rural de Piedade de Caratinga. Em determinado momento da visita, os adultos se dispersaram e um adolescente de 14 anos, filho da mulher que está de resguardo, abusou sexualmente da criança de quatro anos. A mãe da criança só percebeu na noite do domingo (4) mediante ao comportamento da filha. Já na segunda-feira (5) a família procurou atendimento médico no PSF e constatou o abuso.

A presidente do Conselho Tutelar disse que o adolescente acusado confessou ter cometido o abuso sexual contra a criança. Ela destacou que a partir de agora a criança receberá todo o atendimento e apoio do Conselho Tutelar de Piedade de Caratinga. Quanto ao adolescente acusado, ele também será acompanhado por psicólogos e profissionais do Conselho para que toas as providências cabíveis sejam tomadas.

A presidente salientou que a população deve ficar atenta e comunicar ao Conselho Tutelar qualquer ação de violência contra crianças e adolescentes.