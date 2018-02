Drogas e munições recolhidas no Esplanada

CARATINGA – Em uma operação realizada na noite de segunda-feira (5), a Polícia Militar recolheu drogas e munições na rua Lucindo Carli, no bairro Esplanada. Três menores, todos com 15 anos de idade, e um jovem, 18, foram detidos pela PM.

Durante patrulhamento pela rua Lucindo Carli, os militares avistaram dois adolescentes e o jovem. Mas ao notar a chegada da viatura, um dos menores jogou algo ao chão. Os militares fizeram abordagem e localizaram uma bucha de maconha. Um dos adolescentes assumiu ser o dono do entorpecente e ainda disse que fariam uso da droga.

Enquanto os militares faziam vistoria, um dos menores deu sinais para uma adolescente que estava nas proximidades. Mas ela demonstrou nervosismo ao perceber que os policiais perceberam o contato. Ao tentar sair do local, a equipe da PM conversou com a menina e a acompanhou até sua casa. Chegando ao imóvel, a mãe da menor autorizou a entrada e disse que não havia nada de ilícito. Durante vistoria, os militares encontraram doze buchas de maconha em uma estante. No decorrer dos trabalhos da PM, foram apreendidos dentro de um fogão, um tablete e duas barras de maconha, 24 pedras de crack, 24 munições calibre .380 e duas munições calibre .32. Os policiais também recolheram um pacote com várias cápsulas comumente usadas para embalar drogas.

Os menores foram apreendidos pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas; enquanto o jovem foi conduzido por uso de entorpecentes. Todos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.