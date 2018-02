Ministério da Saúde suspende incentivo da atenção básica para Caratinga

DA REDAÇÃO– O Ministério da Saúde publicou duas portarias suspendendo a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR), para alguns municípios, incluindo Caratinga.

A determinação de suspender os recursos cita no primeiro documento a ausência de alimentação, por três meses consecutivos, relativo aos meses de, agosto, setembro e outubro de 2017 do Sistema de Informação em Saúde para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Já o segundo documento traz a ausência de informações dos meses de setembro, outubro e novembro.

Ainda de acordo com a publicação, assinada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, foram considerados para a suspensão os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica e a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica.

A Portaria específica de 6 de janeiro de 2017 estabelecia os prazos para o envio da produção para o sistema. As informações deveriam ter sido encaminhadas até o dia 20 de setembro de 2017 (competência de agosto), 20 de outubro de 2017 (competência de setembro), 20 de novembro de 2017 (competência de outubro) e 20 de dezembro de 2017 (competência de novembro).

A suspensão do repasse de incentivo é referente as competências financeiras de novembro e dezembro de 2017. O DIÁRIO entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga para saber quais providências estariam sendo tomadas sobre esse assunto, mas não recebeu resposta até o final dessa edição.

LISTA

Municípios mineiros que tiveram os recursos suspensos referentes a Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Equipes de Consultório na Rua (eCR) são os seguintes: