Ex-prefeito Marco Antônio e outros dois réus são condenados por contratação direta de medicamentos

Sentença determina prestação de serviços à comunidade e pecuniária, além de pagamento de multa

CARATINGA- O ex-prefeito Marco Antônio Ferraz Junqueira; a ex-secretária de Saúde, Sueli Amorim e o empresário Fábio Peixoto Roque foram condenados a três anos e seis meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por restritiva de direitos.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público afirma que Marco Antônio e Sueli enquanto agentes públicos municipais, promoveram “ilegalmente, por meio de contratação direta”, entre os meses de janeiro a novembro de 2013, a aquisição de “quantidade vultosa” de medicamentos junto à pessoa jurídica Drogaria Soft Ltda – Drogamed, figurando como sócio-administrador o denunciado Fábio. Foi oferecida Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento ao erário.

O MP apurou que o ex-prefeito e a ex-secretária de Saúde, “utilizando-se de seus cargos, dentro da estrutura funcional, em conluio com o responsável legal pela pessoa jurídica da farmácia, articularam, ilegalmente, aquisições diretas, realizando 28 cotações de preços para 714 medicamentos, dos quais, para a quantidade de 703 fármacos, a Drogaria Soft ofereceu preços menores, perfazendo 98,46% do total orçado”.

Ao final, teriam sido efetivamente adquiridos junto à Drogaria Soft, 698 medicamentos, entre os meses de janeiro a novembro daquele ano, sendo que 153 medicamentos foram pagos com valores acima daqueles cotados pela empresa. Constatou-se ainda que 58 preços inseridos nas propostas da farmácia “estavam acima do máximo permitido para venda ao consumidor”, conforme Pesquisas dos Preços Máximos ao Consumidor, constantes no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

E que, considerando-se a natureza varejista da Drogaria Soft, o oferecimento de medicamentos em quantidade expressiva, a baixo custo, torna-se “pouco provável, se comparado à participação de empresa cuja natureza é atacadista”, contrariando-se a lógica de mercado.

A SENTENÇA

A sentença foi proferida pelo juiz Consuelo Silveira Neto, da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais no dia 31 de janeiro de 2017, destacando que Marco Antônio e Sueli, “agiram dolosamente ao fracionar a aquisição de medicamentos e não realizar procedimento de dispensa de licitação, realizando a contratação direta de medicamentos de Fábio, causando prejuízo ao erário municipal e também às demais empresas que poderiam participar do certame”.

A decisão estabeleceu para os réus prestação de serviços à comunidade de sete horas semanais, devendo ser observado o prazo da pena privativa de liberdade; além do pagamento de prestação pecuniária em 15 salários mínimos para Marco Antônio e 10 salários mínimos para Sueli e Fábio. Também pagamento de multa de R$ 10.224 para cada, que deverá ser revertida ao erário municipal.

A condenação se deu com base no artigo 89 da Lei 8.666/93, a chamada Lei das Licitações, que disciplina sobre “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”.

Da decisão, cabe recurso.