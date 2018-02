Motociclista morre ao colidir contra carreta

INHAPIM – Uma colisão registrada na noite de segunda-feira (5) no km 502 da BR-116, em Inhapim, resultou em um óbito. O motociclista Anderson de Souza Silva, 38 anos, morreu após o veículo que ele pilotava colidir frontalmente contra uma carreta. O acidente ainda envolveu um terceiro veículo, que foi atingido pela moto.

Testemunhas disseram que Anderson havia acabado de sair do trabalho e seguia pela rodovia, mas a moto caiu em uma canaleta. Um pessoa o ajudou, mas quando Anderson voltou a pilotar a moto, perdeu o controle da direção, o veículo ganhou velocidade e se chocou contra a carreta, placas de São Paulo. Devido ao forte impacto, a vítima foi arremessada por cerca de 30 metros. Anderson teve morte imediata. Um Palio Weekend, placas de Governador Valadares, que vinha no sentido contrário, chegou ser atingido pela moto.

O condutor do Palio Weekend relatou o acidente. Ele contou que seguia com destino à cidade de Governador Valadares. “Vinha normalmente dirigindo o meu carro e vi o rapaz entrando na frente da carreta. Aparentemente estava empurrando a moto, mas depois eu soube que ele ligou a moto e ela o ‘puxou’ para frente da carreta. Com a colisão, a moto veio para cima do meu carro e eu fui parar na lateral da pista. Graças a Deus que não aconteceu nada comigo, pois tem um buraco ali e poderia ter caído nele”, relatou.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal e um laudo irá apontar as causas do acidente