Ação da PM frustra assalto em Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO – Uma ação da Polícia Militar realizada na manhã desta terça-feira (6) frustrou um assalto em Piedade de Caratinga. O alvo seria uma agência lotérica, mas a Polícia acredita que o bando poderia tentar assaltar em outros estabelecimentos, como agências bancárias e Correios.

Quatro suspeitos foram detidos. A PM acredita que eles são os autores do assalto a uma farmácia ocorrido no dia 5 de janeiro, quando 30 mil reais foram roubados. Os militares também apreenderam quatro armas de grosso calibre e um veículo.

A informação inicial é que houve troca de tiros. Nenhum militar se feriu, mas os quatro suspeitos foram atingidos e encaminhados para atendimento médico.

Outras informações no decorrer do dia.