Reforço para o vôlei

Implantado pelo atual gestão do América Futebol Clube em nossa cidade, o projeto América Vôlei alcançou resultados positivos bem antes do esperado. Com isso, um passo maior ainda para a consolidação da modalidade no clube está prestes a se concretizar. O Departamento de Esportes do clube, em parceria com o empresário e desportista Clayton Rocha esta viabilizando a contratação do profissional Gilson Bispo, um dos mais renomados e experientes na formação de atletas do Brasil. Com passagens por projetos em Governador Valadares, Montes Claros, BH, Maringá (PR) e Espírito Santo, Gilson já foi eleito ‘técnico referência’ no país em três oportunidades. Com a chegada dele, sem dúvida o América Vôlei dá um salto enorme de patamar. Não só os alunos irão sair ganhando com a presença dele, mas, até mesmo os demais profissionais estão enxergando como uma grande oportunidade de aprendizado com alguém detentor de tanto conhecimento e prestígio no mundo do voleibol. As aulas irão recomeçar logo após o carnaval. Mais detalhes aos interessados, ligar na secretaria do clube (33) 3321 2919.

Mineiro: Raposa segue na ponta

A 5ª rodada do estadual confirmou o bom momento do Cruzeiro e mostrou um Atlético em recuperação. O Galo sofreu para bater a boa equipe da URT. O time de Patos de Minas jogando em casa é bem organizado e demonstra bom futebol. Quando parecia que o jogo se encaminhava para um empate, apareceu a qualidade individual de Otero nu lindo passe e de Ricardo Oliveira na conclusão de cavadinha. A vitória deixa o ambiente mais leve antes da estreia da Copa do Brasil, porém, a qualidade do futebol ainda deixa muito a desejar. No meio de semana tem o xará do Acre na estreia da competição nacional.

No clássico deu a lógica. Com um elenco recheado de opções e toda a torcida a seu favor, a Raposa dominou a maior parte do jogo e criou as melhores oportunidades. O belo gol de Arrascaeta coroou a melhor atuação celeste. Pelo lado americano, mesmo não fazendo um jogo ruim, o Coelho ainda precisa acertar detalhes na criação no meio campo e um maior poder ofensivo.

Verdão passeando

O começo de temporada para o Palmeiras está parecendo mais um passeio. O time de Roger Machado tem conseguidos os resultados sem grande sofrimento. Melhor ainda para o técnico que na minha humilde opinião, conta com o melhor elenco do país. Com dinheiro sobrando nos cofres, o alviverde pode se dar ao luxo de recusar vender Dudu para a China por exemplo. Uma realidade bem diferente da maioria dos clubes, que estão vivendo uma época de vacas magras.

Rogério Silva

