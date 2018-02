Após confusão no Centro de Inhapim, PM apreende arma de fogo

INHAPIM – A Polícia Militar foi acionada na madrugada de domingo (4) para conter uma confusão generalizada, que aconteceu na Rua Coronel Guilherme, centro. De acordo com tenente Mussi, comandante do 1º Pelotão de PM de Inhapim, a confusão, com vários jovens, começou dentro de um bar e se estendeu para rua.

Imediatamente, ao ser acionada, uma viatura da PM compareceu ao local, mas a situação já se encontrava normalizada, porém, alguns desses jovens, que seriam da cidade de Caratinga, após evadirem do local, retornaram e foram abordados por policiais que estavam de vigilância.

Tenente Mussi contou detalhes da ocorrência. “Começou ali, uma rixa envolvendo jovens na faixa de idade entre 17, 18 e 19 anos, do interior do bar passaram para a rua e teve troca de agressão, socos, ponta pés, agressões físicas mesmo, um grupo de jovens saiu do local e foi buscar uma arma de fogo. A PM ficou de vigilância e conseguiu abordar esse veículo, antes de retornarem ao local onde os outros desafetos se encontravam e apreendeu um revólver calibre 32. Dentro do veículo, onde estavam quatro indivíduos que participaram da confusão, foi apreendida também uma porção de maconha. Todos foram conduzidos para delegacia de Caratinga, muitos deles estavam apresentando ferimentos devido a briga, lesão no queixo, corte no supercílio”.

Ao todo, dez envolvidos na confusão, moradores de Caratinga e Inhapim, foram conduzidos à delegacia para devidas providências.

Fonte: Rádio Clube de Inhapim