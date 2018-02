Filho surta e põe fogo na casa da mãe

CARATINGA – Conforme informações da Polícia Militar, um homem, 33 anos, teve surto psicótico e pôs fogo na residência de sua mãe, localizada na rua Abre Campo, bairro Santa Cruz. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (3).

Uma equipe da PM foi ao local e encontrou o homem bastante exaltado e ele estava incendiando a casa de sua mãe, 56. Quando percebeu a chegada dos militares, passou a fazer ameaças e também atirou objetos contra os policiais. Ao perceber que o autor continuava a aumentar o incêndio, os militares entraram no imóvel e conversaram com o homem. No entanto, ele reagiu desferindo socos e pontapés e um policial chegou a ser atingido. Mesmo após ser contido, o autor investiu contra a equipe da PM, que precisou usar pistola de emissão de impulsos elétricos (Peie). Mesmo assim, o autor tentou novas agressões e xingou os militares. “O uso da Peie não deixou lesões no autor, nem mesmo marcas, tendo em vista que não houve uso/penetração de dardos”, diz o boletim de ocorrência.

Segundo a PM, o autor afirmou que estava incendiando o imóvel em retaliação a mãe, que tinha saído para casa de parentes. A mãe disse que deixou o local porque foi agredida pelo filho.

No corpo do autor havia ferimentos causados em data anterior. Ele disse que foi perseguido e espancado por traficantes e que quem cometeu esse ato são quatro indivíduos vieram de Belo Horizonte, mas ele não forneceu nem os nomes e nem as características dessas pessoas.

A mãe contou aos policiais que ele a persegue e a agride, forçando a dar dinheiro para pagar de traficantes. Ela acrescentou que já foi agredida e sofre constantes ameaças de morte. Ela disse que o filho costuma ‘sair de si’ em razão das diversas drogas que usa. Uma testemunha relatou que o autor já invadiu sua casa à procura da mãe e que foram necessárias muitas pessoas contê-lo e assim impedir que ele matasse a mãe. Essa testemunha acrescentou que esse indivíduo é perigoso e hostil e que já foi agredido por ele. Os vizinhos também afirmaram que temem a presença desse indivíduo.

O homem foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e após atendimento, encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.