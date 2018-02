Sepultada vítima de acidente na BR-458

Colisão aconteceu na última sexta-feira (2) e deixou dez pessoas feridas

CARATINGA – Foi sepultada neste domingo (4) no cemitério São João Batista, em Caratinga, a funcionária pública municipal Maria de Lourdes Lopes Fontes, 47 anos. Ela estava no Fox, placas de Caratinga, que se envolveu num acidente na manhã de sexta-feira (2) no km 117 da BR-458, trecho que corta o município de Caratinga. O outro veículo envolvido no acidente é um Fiat Doblò, placas de Belo Horizonte. A colisão deixou dez pessoas feridas

O ACIDENTE

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. Segundo relato do condutor do Fox, José Rodrigues Fontes, esposo de Maria de Lourdes, o carro seguia sentido Caratinga a João Monlevade. Ele contou que o Fiat Doblò invadiu sua mão de direção e causou o acidente. José acrescentou que tentou evitar a colisão, mas nada pôde fazer. Já condutor do Doblò, Laudevane Silva Santana, 30, disse seguia sentido Caratinga e que chovia bastante no momento. Ele alegou que quando passou em uma poça de lama, perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e colidiu lateralmente contra o Fox, que vinha em sentido contrário. Com o impacto, o Doblò tombou no acostamento.

Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Márcio Cunha em Ipatinga. Maria de Lourdes, que residia na rua Jequitibá, no bairro Floresta, em Caratinga, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no sábado (3). José Rodrigues fraturou três costelas. Das demais vítimas, uma ainda continuava internada.

NOTA DE FALECIMENTO

A respeito do fato, a Prefeitura de Caratinga emitiu a seguinte nota:

“A Prefeitura de Caratinga perdeu neste final de semana a servidora Lourdes, servente no CEIM Primeiros Passos. Sua morte ocorreu em virtude de um acidente automobilístico.

A Prefeitura lamenta a perda, apresenta aos familiares os seus mais sinceros pêsames e deseja que Deus conforte os corações dos que sofrem por esta perda.

Guardemos as boas memórias do tempo que compartilhamos”.