Acidente no Limoeiro pode ter sido provocado por falha mecânica

Colisão envolveu um Celta e um ônibus. Três pessoas ficaram feridas

CARATINGA – Um acidente ocorrido na manhã de domingo (5) na rua Antônio Monteiro de Resende, no bairro Limoeiro, pode ter sido causado por uma falha mecânica. Um Celta, placas de Caratinga, colidiu contra um ônibus escolar, placas de Caputira, que estava estacionado. Os três ocupantes do Celta ficaram feridos.

O Celta era conduzido por José Fernandes de Souza, 65 anos, e tinha Neusa Maria de Souza Messias, 50, e uma adolescente, 12, como passageiras. Segundo os bombeiros militares, José reclamava de dores nas costas e no peito, a menina apresentava suspeita de fratura num dos tornozelos, enquanto Neusa ficou presa no veículo e seu resgate foi considerado difícil, sendo necessário retirar o banco do automóvel para que a vítima pudesse sair. Neusa sofreu corte na cabeça e apresentava suspeita de fratura nas duas pernas. Todas as vítimas foram levadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar registrou a ocorrência. José disse que o Celta teve uma falha mecânica, perdendo o freio em um morro, o que fez com que ele não conseguisse manter a direção, vindo a colidir contra o ônibus.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e irá emitir laudo apontando as causas do acidente.