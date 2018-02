Colisão entre Palio e Fiesta na BR-474

Teste do etilômetro acusou que um dos motoristas estava embriagado

PIEDADE DE CARATINGA – Um acidente envolvendo um Palio, placas de Piedade de Caratinga, e um Ford Fiesta, placas de Caratinga, foi registrado na noite de sábado (3) no km 154 da BR-474, em Piedade de Caratinga. O teste do etilômetro (bafômetro) acusou que o motorista do Fiesta teria ingerido bebida alcoólica. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele ainda teria tentado deixar o local.

O Palio era conduzido por Rodrigo da Silva Faustino, 24 anos, e levava três pessoas como passageiros, já o Fiesta tinha João Batista, 54, ao volante. Outras três pessoas, incluindo uma criança, seguiam no Fiesta. Conforme informações, o Palio seguia sentido Piedade enquanto o Fiesta vinha em sentido contrário quando houve a colisão.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e submeteu os condutores ao teste do etilômetro. Para Rodrigo, o resultado foi negativo; mas para João Batista, o aparelho acusou que ele ingeriu álcool e estava dirigindo. Ele teria tentado deixar o local do acidente, mas foi contido pelos militares. João acabou detido conforme diz o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro: “Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

De acordo com a Polícia, João disse que estava tentando socorrer uma ocupante do Fiesta, que é sua filha e estaria tendo crises. Porém os policiais foram até a unidade de saúde para onde ela foi levada e também constataram que ela ingeriu bebida alcoólica.

Apesar da forte colisão, não houve feridos. João Batista foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.