Idoso atropelado próximo a Ceasa

CARATINGA – O idoso José de Oliveira Campos Filho, 61 anos, foi atropelado no final da manhã de ontem. O acidente aconteceu no km 525 da BR-116, próximo a Ceasa de Caratinga.

Conforme informações, José tentava atravessar a pista quando foi atingido por um veículo Gol, placas de Piedade de Caratinga, que era conduzido por Edmar Euzébio de Souza, 33. O motorista relatou que tentou evitar o acidente, mas não conseguiu. Com o impacto, a vítima foi arremessada contra o para-brisa e sofreu grave ferimento na cabeça, ficando inconsciente. “Eu estava vindo tranquilo, em torno de 60km/h. Um veículo passou por mim e vi de longe que o senhor estava atravessando a pista, mas ele atravessou sem olhar para o outro lado. Mas ele não parou e se jogou em cima do carro”, comentou Edmar, dizendo que ficou apavorado. “Não desejo isso que aconteceu para mim ou para ninguém. Muito triste. Sei que é grave a situação dele. Agora entregar nas mãos de Deus. Tentei evitar ao máximo, o carro estava praticamente no acostamento, usei seta, pisca-alerta, mas infelizmente não teve como evitar”, lamentou Edmar.

O bombeiro Mariano falou sobre o socorro. “Encontramos a vítima deitada ao solo e em estado grave. Ela sofreu lesão na cabeça e escoriações pelo corpo”.

Os bombeiros militares levaram a vítima para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.