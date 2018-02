A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA.

Margareth Maciel de Almeida Santos

Advogada e doutoranda em Sociologia Política.

Pesquisadora CNPQ.

Já estava com muita saudade de escrever para o DIÁRIO, mas aconteceram tantas mudanças em minha vida nesse princípio de ano que me impossibilitaram e só agora posso recomeçar a nossa conversa. Estamos em fevereiro de 2018, penso que todos nós, fizemos uma lista de propósitos para vivermos esse ano melhor do que vivemos em 2017. Muito cuidado com a saúde, desenvolver habilidades para lidar com fatores estressantes do dia a dia, desvencilhar e superar acontecimentos ruins são algumas implicações que colocamos na nossa lista de propósitos.

A grande questão é saber se recuperar das adversidades com resiliência, e obter a capacidade de reconhecer e equilibrar as emoções.

Eu por exemplo, tenho um péssimo hábito de comer tudo o que vejo pela frente quando estou ansiosa, seja nos momentos alegres ou nos tristes e, no entanto prometi que nesse ano de 2018, irei emagrecer 10 quilos durante o ano e não deixarei me abater pela “fome”.

Eu me lembro da Lucrécia Gonçalves antes de se tornar a diva da TV, ainda quando era minha aluna da faculdade de Educação Física e logo que se formou foi a minha primeira personal. Ela tinha uma tarefa difícil a desempenhar: me fazer emagrecer! Lucrécia me acordava às cinco e meia para corrermos diariamente na Avenida Dário Grossi. Que saudade dessa época… E todos os dias me recomendava que eu deveria esquecer os doces e comer apenas alface. Meu Deus! Um belo dia a Fabíola, mãe da Lucrécia, me levou de presente um bolo de morango que confesso, estava maravilhosoooo… Logo após esse episódio a escritora Marilene Godinho me convidou para fazer parte do seu livro “Sabores da Mulher” e participei com uma receita de panetone recheado com sorvete. Após a publicação do livro quis fazer todas as receitas e assim não consegui emagrecer. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, minha segunda personal, a Ana Paula do David, me recomendou: fique sequinha em Margareth! Essa recomendação está guardada comigo até hoje, penso que é por isso que tenho para esse ano de 2018 emagrecer 10 quilos ao passar dos meses.

Quanto ao momento político conturbado que estamos vivendo, não podemos apenas pensar que a classe política esteja totalmente em descrédito, pois, mesmo que seja difícil defendê-la devemos acrescentar em nossa lista de 2018, o propósito da esperança de que esta classe é capaz de cumprir o seu papel na promoção do desenvolvimento do nosso país. Crer na criação de projetos e ações para melhorar a vida do povo brasileiro, pois quando queremos algo podemos exigir por meio de nossas vozes nas ruas da nossa república, “a voz do povo é a voz de Deus!”

Esse ano de 2018 é ano de eleição e nós brasileiros, teremos a missão de promover a mudança da nossa sociedade por meio do voto, ir ás urnas e votar e consequentemente elegermos o próximo presidente da República Federativa do Brasil! No entanto, mesmo que as decepções foram se acumulando, penso que é necessário exercer esse poder, analisando bem os candidatos e duvidar daqueles que se colocam como salvadores da pátria. Eu tenho esse propósito também para 2018, ir às urnas e eleger o próximo presidente do nosso país, mesmo que as circunstâncias digam não!

Eu acredito na Lava Jato, penso que ela é a esperança do nosso Brasil, esse país que possui um potencial imenso. Tenho a esperança de que o resultado dessa operação possa fazer com que o nosso Brasil retome com responsabilidade o caminho do desenvolvimento, cujo objetivo é assistir os mais necessitados e garantir os direitos dos cidadãos. A mídia nos mostra que a economia está se movimentando mesmo que o emprego tenha fechado em 2017 em queda. O PIB 2018 indica crescimento em setores importantes e a confiança do empresariado segue em alta. Precisamos ter o propósito de crer que o nosso Brasil não morreu, mas de que ele está renascendo !

Finalizo parafraseando o escritor Carlos Drumond de Andrade, desejando que vocês desejem… Desejem a ordem, a paz, o progresso, a segurança, o fim da corrupção, o trabalho, a educação, e que sonhem… Quem deseja tem esperança e quem tem esperança tem FÉ, e quem tem FÉ, tem Deus no coração!.

Ainda citando o referido escritor, desejo a vocês: “Namoro no portão, domingo sem chuva, segunda sem mau humor, sábado com seu amor, chope com os amigos, viver sem inimigos, filmes na T.V.”

PAZ E BEM!