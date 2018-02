* Eleonora Carvalho Assis Gamarano

Ser Mãe…

Torna tudo mais fácil ou mais difícil?

Torna a vida mais leve ou mais pesada?

Torna tudo mais colorido ou mais preto e branco?

Torna tudo mais forte ou mais fraco?

Não sei responder a nenhum desses questionamentos.

Só sei dizer que ser mãe torna tudo mais belo…

Ser mãe é o encontro mais bonito entre dois corações…

É um sentimento tão lindo que preenche todas as faltas do ser…

É a experiência mais plena que uma mulher pode viver…

Ser mãe é se doar a todo momento…

Ser mãe é ensinar o filho a caminhar e depois vê-lo andar sozinho e fazer suas próprias escolhas…

Ser mãe é exercitar o amor todos os dias…

Ser mãe é intensidade e paixão…

A maternidade é uma responsabilidade…

A maternidade é uma aprendizagem…

A maternidade é uma experiência que vai além da idade…

A maternidade é um amor sem limites…

A maternidade é um amor que nutre…

A maternidade é um amor desinteressado…

A maternidade permite à mulher viver um amor generoso…

A maternidade faz a mulher viver uma metamorfose…

A maternidade é transformação…

A maternidade acalenta…

A maternidade é essencial para uma relação de amor verdadeiro…

A maternidade aflora um novo sentido para a vida…

Então o que é o sentido da vida?

O homem procura sempre um significado para sua vida,

Este depende da capacidade de orientar a própria vida em direção a um “para que” ou “para quem”

É algo a ser encontrado e descoberto; não pode ser criado ou inventado.

É algo que se experimenta emocionalmente sem que se tenha de justificar ou explicar…

E assim é a maternidade, apesar de não ser fácil. Com todas as suas ambivalências é uma experiência de amor pleno e preocupação…

O sentido da vida é algo individual e esse representado aqui é o meu sentido da vida, da minha experiência de viver, a magia do momento da maternidade na minha história…

Pode ser que amanhã eu tenha um sentido diferente do de hoje, mas sei dizer que o de hoje “… me envolve e me embala como se fosse o útero materno…” (Rubens Alves, 1981).

* Eleonora Carvalho Assis Gamarano é psicóloga atua como psicóloga clínica, como psicóloga perita examinadora do trânsito, e como professora de psicologia do Centro Universitário de Caratinga- UNEC. Graduada em Psicologia pela Universidade FUMEC, especialista em Psicopedagogia preventiva pela PUC MG, Pós-graduada em Administração em Recursos Humanos pela UNEC-MG. Mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela UNEC-MG