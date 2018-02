PAINEL 04-02-2018

Café

Os contratos de café na bolsa de Nova Iorque fecharam em baixa todos os dias na última semana, se contrapondo à alta praticamente diária da cotação do dólar frente ao real. O dólar subiu no mercado internacional com a expectativa de alta dos juros americanos no decorrer de 2018. Na sexta-feira (2) o dólar subiu mais forte e superou R$ 3,21.

Café II

O mercado físico brasileiro é comprador, mas trabalha com dificuldades. As bases oferecidas continuam afastando boa parte dos vendedores e dificultando o fechamento de negócios em um volume maior. Diariamente saem negócios com lotes de produtores que precisam de “caixa” para cumprir compromissos próximos e não podem mais aguardar preços melhores. O volume de negócios fechados esta semana foi um pouco maior que na semana anterior. Nos preços praticados atualmente os compradores não conseguem comprar todos os lotes que precisam para fazer seus embarques.

Café III

A industrialização de café continua se concentrando em todos os grandes mercados consumidores do mundo. Esta semana, o grupo de produtos de consumo com sede em Luxemburgo, JAB Holding, formalizou a compra, por US$ 18,7 bilhões em dinheiro, do Dr Pepper Snapple, que será fundido com sua divisão de café Keurig Green Mountain. O negócio constitui a maior aquisição de uma empresa de bebidas não alcoólicas.

Café IV

JAB, um veículo de investimentos sediado em Luxemburgo e que gerencia a fortuna da família alemã Reimann, tem absorvido agressivamente varejistas de produtos de consumo americanas ligadas a café nos últimos anos, como a Keurig, Panera Bread, Krispy Kreme e Peet`s Coffee. A aquisição da Dr Pepper Snapple criará uma gigante americana das bebidas, com faturamento anual de pouco menos de US$ 11 bilhões (fonte: Valor Econômico).

Café V

No Brasil, segundo maior consumidor de café do mundo, e maior mercado comprador de cafés do Brasil, aproximadamente 50% da industrialização de café já está concentrada em três grandes grupos. Assim é só perceber que tanto lá na Europa, EUA e Japão como aqui mesmo, os produtores estão na verdade na mão de poucos compradores que determinam o preço do café mundialmente. Até dia 31, os embarques de janeiro estavam em 2 milhões sacas de café arábica, 7.330 sacas de café conilon, mais 125.381 sacas de café solúvel, totalizando 2,15 milhões sacas de cafés embarcadas contra 2,57 milhões sacas de dezembro. A queda nas exportações brasileiras de café é registrada mês após mês, sinal de que nossos estoques estão diminuindo.

Café VI

A bolsa de Nova Iorque do fechamento do dia 26, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira, dia 2, caiu nos contratos para entrega em março próximo 475 pontos ou US$ 6,28 (R$ 20,18) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na bolsa, fecharam no dia 26 a R$ 520,65 por saca, e hoje dia 2, a R$ 511,58 por saca. Nada animador para o produtor.

Política

O prefeito de Caratinga, Welington Moreira, e os prefeitos da região estiveram na sexta-feira (2) na capital mineira reivindicando os repasses de recursos do IPVA, ICMS e Transporte Escolar. Os municípios estão com sérias dificuldades de fechar suas contas e a falta de repasses do governo mineiro praticamente inviabiliza a gestão do município. Daí a presença maciça de representantes de quase 500 municípios no evento.

Nova secretária

O prefeito de Caratinga efetivou Jaqueline Marli como secretária de Saúde, que já ocupava o cargo de superintendente na mesma pasta. No período de menos de um ano é a terceira pessoa a ocupar o cargo, demonstrando a dificuldade do governo na gestão de saúde do município. Nos bastidores da política os comentários são que o prefeito é o secretário da pasta, em virtude das constantes interferências do chefe do executivo no setor.

Wagner Barbalho

O ex-secretário de Saúde de Caratinga, Wagner Barbalho, já foi ao vice-governador de Minas Gerais, Toninho Andrade (MDB), para um cafezinho político. Os comentários são que Wagner disputará uma vaga ao legislativo estadual representando o Vale do Aço em dobradinha com o vice-governador.

Rosângela Reis

Nos bastidores da política, os comentários são que o prefeito Welington Moreira poderá apoiar a candidatura da deputada estadual Rosângela Reis (PROS). Ela que começou sua carreira política em 2000, quando elegeu-se vereadora em Ipatinga, foi reeleita em 2004. Em 2006 foi eleita a um mandato de deputada estadual e neste ano de 2018 tentará seu quarto mandato. As informações não são oficiais, mas o zunzunzum é que Rosângela é a preferida do governo.

Suspense

Já o presidente do legislativo mineiro, Adalclever Lopes, é suspense puro de que cargo disputará em outubro próximo. Em Caratinga, duas alas do MDB informam receitas diferentes sobre o destino de Adalclever. Uma ala confirma que Mauro Lopes é o candidato a deputado federal e que Adalclever pode ser o vice de Fernando Pimentel ou será conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Uma ala muy amiga!!!

Suspense II

Outra ala já comenta que a relação do deputado Adalclever com o governador Fernando Pimentel já não estaria tão boa pelo fato do presidente do legislativo mineiro não manifestar sobre o convite de ser o vice-governador na chapa de Pimentel. A não manifestação para o governador soa como um “não” respeitoso.

Suspense III

Além do “não” respeitoso ao governador, Adalclever está numa saia justa do pai Mauro Lopes não abrir o espaço para ele lançar-se candidato a federal na melhor fase política, momento para subir degraus na política nacional.

Suspense IV

Já a disputa ao Senado estaria descartada em um primeiro momento para Adalclever, pois há também a hipótese do governador Fernando Pimentel se desincompatibilizar do cargo e disputar uma vaga ao Senado federal. Assim Adalclever seria o governador por nove meses em substituição ao próprio Fernando Pimentel, que disputaria o Senado; e Toninho Andrade, que disputaria vaga de deputado federal.

Suspense V

Diante de tantas hipóteses, nenhuma está mais madura do que a outra. No tabuleiro de xadrez Adalclever só fará sua jogada após seus “parceiros” governador e vice, jogarem primeiro. Já em Caratinga, o MDB de Mauro Lopes e Adalclever sustenta estar unido, mas na verdade são dois rios caudalosos de muito suspense e articulações políticas.

Alexandre Silveira

Na santa terrinha também há especulações do retorno de Alexandre Silveira (PSD) às urnas. Ele, que é suplente do senador Antônio Anastasia (PSDB), está na ansiedade do próprio senador vir a disputar um pleito a governador em Minas e ele subir na representatividade do Senado Federal. Em caso contrário, aí sim Alexandre poderia ir à disputa de uma vaga ao legislativo federal.

Câmara Municipal

Enquanto o deputado Adalclever Lopes, na quinta-feira (1), abriu em sessão solene da Assembleia Legislativa de Minas, aqui em Caratinga os vereadores só voltarão aos trabalhos após o carnaval. Tem aquela frase que o “Brasil só começa o ano após o carnaval”, o legislativo caratinguense pelo visto segue essa premissa.

Câmara Municipal II

Os bastidores do legislativo andam divididos em duas alas, uma progressista e outra conservadora. Os vereadores da ala progressista estão na busca de eliminar alguns vícios do legislativo caratinguense, ganharam no caso Ronilson, mas perderam disputa no caso Serginho do Chiquito.

Câmara Municipal III

Outro fato que já é salientado é que Valtinho abriria mão da mesa diretora para o vice-presidente Diego Oliveira. No grupo ligado à Dr. Welington, Diego sempre esteve ao lado do prefeito, mas já não andaria satisfeito com os rumos da política. Se Diego será ou não presidente do legislativo só o tempo dirá, mas que é bom Valtinho coloque as barbas de molho em 2018. Os progressistas vem aí, em silêncio!!!