Concurso da Emater-MG será retomado pelo Governo do Estado

Edital com vagas para extensionistas e técnicos será republicado no Diário Oficial

DA REDAÇÃO – O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE) autorizou a retomada do edital para concurso público da Emater-MG. A novidade foi anunciada pelo Governo de Minas Gerais, por meio do secretário de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Helvécio Magalhães

O relançamento do edital foi possível devido à aprovação, em dezembro de 2017, do Projeto de Lei nº 4.851/2017, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que cria o Quadro de Pessoal e Vagas para a Emater-MG. O concurso estava suspenso desde 2016 por determinação do próprio TCE com alegação de falta de vagas no quadro funcional da instituição.

“Com total apoio do Governo do Estado, a realização do concurso irá fortalecer ainda mais a Emater-MG, fomentando a agricultura mineira para a geração de resultado. A atividade é uma tradição de Minas Gerais e estamos avançando muito nesse sentido”, informou Helvécio Magalhães, nessa quinta-feira (1).

Com 69 anos de existência, a Emater-MG está presente em 90% dos municípios do estado e oferece assistência técnica a cerca de 400 mil agricultores familiares. Para garantir a qualidade dos serviços prestados, os técnicos realizam atendimento junto aos produtores rurais em oito esferas: agroecologia; comercialização e gestão; cadeia de valor da bovinocultura; cadeia de valor do café; inclusão rural e sucessão na agricultura familiar; produção de frutas, olericultura e pequenos animais; e segurança hídrica e sustentabilidade ambiental.

“A Emater-MG é um patrimônio de Minas Gerais, a maior e mais antiga do Brasil. E a presença dos técnicos, especialmente nas regionais mais carentes, é um diferencial na geração de renda, fixação do homem do campo, na produção de alimentos de qualidade e na agricultura familiar”, afirmou o secretário.