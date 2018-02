Funec-Casu prepara o 3º volume da Revista Eletrônica esaúdecasu

Profissionais, professores e estudantes que queiram publicar artigos originais, relatos de casos, revisão e divulgação podem enviar trabalhos até 31 de maio

CARATINGA – A Funec-Casu disponibiliza gratuitamente a Revista Eletrônica esaúdecasu (ISSN 2594-4045) que pode ser acessada no endereço eletrônico: http://bibliotecadigital.unec.edu.br/ojs/index.php/esaudecasu e convida colaboradores que queiram ter os seus trabalhos publicados para participarem da próxima edição. Os textos devem ser enviados até 31 de maio. A publicação tem periodicidade semestral.

A Revista Eletrônica esaúdecasu é vinculada ao INCISA (Instituto de Ciências da Saúde do Centro Universitário de Caratinga) e ao CASU (Centro de Assistência a Saúde FUNEC) e tem como objetivo oferecer à comunidade científica um canal formal de comunicação e promover a produção científica por meio de publicação de artigos, de conteúdo qualificado e que cooperem para o avanço do conhecimento nas diversas áreas das Ciências da Saúde.

De acordo com a diretora do INCISA, professora Raquel Carvalho, a Revista esaúdecasu está aberta contribuição de profissionais, professores e alunos. “Os interessados em participar da próxima edição podem enviar seus trabalhos nas seguintes categorias: artigos originais, relatos de casos, revisão e divulgação. Nessa perspectiva, a esaúdecasu está permanentemente aberta a receber trabalhos da área da saúde e afins, em consonância com as normas para publicação disponíveis no site”.

Os artigos devem ser enviados por meio do sistema online no qual o cadastro e o login são obrigatórios, como é normal em processo para submissão de documentos online e verificação do estágio de submissões.

Endereço eletrônico: http://bibliotecadigital.unec.edu.br/ojs/index.php/esaudecasu