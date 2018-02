Três palmeiras são substituídas na Praça Cesário Alvim

Das quatro que foram plantadas no segundo semestre de 2017, somente uma se adaptou à mudança clima de Caratinga

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou na manhã de ontem, a substituição de três palmeiras da Praça Cesário Alvim.

Das quatro palmeiras plantadas no segundo semestre de 2017, três não se adaptaram a mudança clima que é um pouco diferente do ambiente em que foram cultivadas. “As palmeiras foram asseguradas, uma medida comum porque o risco da não adaptação desta planta é um risco natural”.

Ainda segundo a Prefeitura, os especialistas apontam que pela substituição ter ocorrido com mudas um pouco mais novas, a possibilidade de sua adaptação seja mais certa. “O necessário procedimento de adubação foi realizado e o sistema de irrigação aplicado. As questões técnicas foram cumpridas. Agora pedimos energia positiva por parte da população para que ela responda bem”.

RELEMBRE

No ano de 2016 foram apresentadas ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema), cópias de laudos emitidos pelo Departamento de Biologia, Secretaria Municipal de Agricultura e pelo Corpo de Bombeiros Militar manifestando a necessidade da supressão urgente de quatro palmeiras localizadas na Praça Cesário Alvim, por apresentarem risco iminente de acidentes. Em agosto de 2016 elas foram suprimidas.

Já em março de 2017, a Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para contratação de empresa especializada para substituição destas palmeiras. A empresa vencedora foi a Agrominas Comércio de Plantas Ltda – EPP, no valor global de R$ 15.205, o que inclui as quatro palmeiras imperiais de aproximadamente 10 metros, considerando translado até o local de plantio; mão de obra de plantio, estaqueamento, adubação e substrato; além de tratamento fitossanitário de palmeiras. No mês de junho do ano passado elas foram plantadas, no entanto, cinco meses depois três delas morreram. Entre os fatores, o secretário de Meio Ambiente Jaider Pascoaline citou que já era previsto e que as mudas vieram de Ubá, na Zona da Mata, onde o clima é mais ameno. Elas foram substituídas ontem.