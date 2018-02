Motorista de Santa Rita de Minas morre em acidente no Espírito Santo

DA REDAÇÃO – Na manhã de ontem, um acidente que envolveu uma carreta resultou na morte do motorista Ailton Gonçalves de Aguiar Júnior. A vítima era de Santa Rita de Minas. O acidente aconteceu na rodovia que liga os municípios de Nova Venécia e Vila Pavão, no Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente foi registrado em uma área de zona rural. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram acionadas.

Segundo informações do site Rede Notícia ES, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e capotou na rodovia ES 220. Ailton morreu no local.

O acidente aconteceu nas proximidades da localidade do Córrego do Mutum, no sentido Nova Venécia. Havia outra pessoa no veículo, mas ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.