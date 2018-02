Hoje vamos falar do projeto Renovando as Alianças, que vem de encontro a necessidade de restaurar os votos matrimoniais a cada dia. Quando Deus nos deu este projeto, Ele nos mostrou a necessidade de uma iniciativa que iria muito mais do que dizer ‘sim’ no altar, mas o ‘sim’ de uma família viver uma vida em Cristo.

Há seis anos surgiu o Renovando as Alianças. Lembro-me como se fosse hoje o contato inicial com o pastor Cláudio Duarte, onde tivemos ali o primeiro encontro de casais. Foram duas noites. Na sexta-feira tivemos a participação do pastor Arlem Neves, de Governador Valadares; e no sábado, o pastor Cláudio Duarte. Deus operou maravilhas naquela noites. Vimos que era isso que Ele queria, que não era simplesmente ter um encontro qualquer e sim um encontro com a palavra de Deus e com os verdadeiros homens de Deus.

Começamos a ver que poderíamos alçar voos mais altos, assim começamos a trabalhar para o ano seguinte, que teria a presença do pastor Silmar Coelho, mais um desafio devido a agenda apertada do religioso. Então, conseguimos uma data para segunda-feira e mais uma vez Deus nos surpreendeu, pois tivemos 200 casais na igreja Batista Renascer e foi onde eu escutei uma frase do pastor Silmar que me marcou: “você começou no nível muito alto o seu encontro”. Isso mexeu comigo, pois a partir desse depoimento vi que realmente Deus tinha me dado algo muito grande para conduzir e que não seria fácil manter o nível dos palestrantes. Percebi que o Renovando as Alianças estaria no roteiro dos grandes pregadores do Brasil.

Para o terceiro encontro, Deus nos concedeu mais uma oportunidade de trazer o pastor Cláudio Duarte. Mesmo com tempo chuvoso, Deus nos presenteou com mais de 20 jovens aceitando Jesus e a noite, mais de mil casais participaram do evento. Já no quarto encontro, tive o sonho realizado de contar com a presença do pastor Josué Gonçalves, e durante três dias Deus nos mostrou com tem cuidado deste projeto e ali fez milagre.

Na quinta edição do evento, atendendo à pedidos, tivemos a participação da pastora Helena Tannure e a igreja Águas Vivas abriu as portas e foi uma bênção, pois casamentos foram restaurados e pessoas de toda a região participaram do Renovando as Alianças.

Agora, na sexta edição novamente teremos a participação da pastora Helena Tannure. O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de junho. Nos próximos meses anunciaremos novidades e passaremos outras informações sobre o Renovando as Alianças. Gostaria de deixar aqui o convite, e assim participem da próxima edição do Renovando as Alianças.

Adenilson Geraldo

Aluno da Factual

Faculdade de Teologia Uriel de Almeida Leitão

Renovando as Alianças

