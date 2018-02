Associação Mineira de Municípios promove encontro em BH

Evento acontece hoje e mais de 400 prefeitos já confirmaram presença

DA REDAÇÃO– Centenas de prefeitos das diferentes regiões de Minas Gerais se reúnem hoje, das 9h às 15h, em um dia de debates, no Auditório JK, na Cidade Administrativa. O “Encontro dos Prefeitos Mineiros”, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), já tem confirmado mais de 400 gestores movidos pelo objetivo de debater a crítica situação financeira dos municípios mineiros e buscar soluções para a quitação da dívida do Governo do Estado com as administrações municipais.

Conforme amplamente divulgado nos canais de comunicação da AMM, os municípios mineiros começaram a sentir os efeitos da crise financeira, reflexo da conjuntura econômica do País, em meados de 2016. A situação se agravou com os atrasos nos repasses do Governo do Estado a partir do início de 2017.

Nos últimos oito meses, a gestão da AMM está trabalhando arduamente para conseguir a quitação da dívida do Estado com os municípios – com transporte escolar, IPVA, ICMS e na área da Saúde –, que soma aproximadamente R$ 3 bilhões.

“Estamos fazendo uma intensa mobilização por todo Estado. Já tentamos todas as tentativas: reuniões com secretários e o Governador, mobilizações com os prefeitos, encontros com os deputados da bancada mineira, envios de ofícios ao Governo e até agora não tivemos resposta definitiva do Estado quanto à quitação da dívida conosco e a regularização desses repasses. Este evento será um apelo para o Governador enxergar, definitivamente, que estamos pedindo os nossos direitos constitucionais, os repasses que pertencem aos municípios mineiros. É uma ação sem qualquer conotação partidária, mas sim de defesa dos nossos interesses”, enfatiza o presidente da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda.

Além dos prefeitos, o encontro contará com a presença de deputados federais e estaduais, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e servidores públicos. O governador Fernando Pimentel também foi convidado, bem como secretários de Estado. A AMM aguarda ainda a confirmação de uma agenda com o governador para reunião às 15 horas.

PROGRAMAÇÃO