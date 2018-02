Tempestades de verão podem provocar acidentes com energia elétrica

Anualmente, mais de 1 milhão de raios são contabilizados em apenas em Minas Gerais

DA REDAÇÃO – Além das altas temperaturas, o verão do Sudeste brasileiro é caracterizado pelas tempestades que acontecem, principalmente, nos fins de tarde. Por isso, a população deve ficar atenta aos perigos desse fenômeno meteorológico, como a ocorrência de raios, rajadas de ventos e inundações

Como o Brasil está localizado em uma zona tropical, o clima quente favorece a formação de tempestades. No país, é registrada uma das maiores incidências de relâmpagos do planeta. Anualmente, mais de 1 milhão de raios são contabilizados em apenas em Minas Gerais, e essas descargas atmosféricas podem causar acidentes com a população e danos ao sistema elétrico.

De acordo com o engenheiro de segurança do trabalho da Cemig, Demétrio Aguiar, alguns procedimentos devem ser adotados pela população durante as tempestades, como desligar das tomadas os equipamentos elétricos, evitando o risco de queima e à segurança das pessoas. “Ocorre da seguinte forma: durante as chuvas, o raio atinge a rede elétrica e chega às residências por meio da fiação, podendo atingir os moradores”, explica o engenheiro.

Demétrio Aguiar alerta, ainda, para os danos que as descargas elétricas podem provocar no corpo humano: “O raio provoca queimaduras gravíssimas e pode provocar parada cardiorrespiratória, que leva inclusive à morte”.

As tempestades também podem causar rompimento de fios elétricos da rede de energia. Nesse caso, é imprescindível que todos se mantenham distantes do local. “Caso alguém se depare com um cabo partido, nunca deve aproximar-se ou tocar a fiação e, se possível, não deve permitir que outras pessoas se aproximem também. Nestes casos, a recomendação é ligar imediatamente para o Fale com a Cemig, no telefone 116, que funciona 24 horas por dia”, destaca Demétrio.

O mesmo cuidado deve ser tomado em caso de queda de árvores sobre as vias públicas, pois elas podem cair sobre as redes elétricas e trazer consigo fios elétricos possivelmente energizados que ficam escondidos sob as folhas e podem causar acidentes graves.

Veja outras dicas de segurança durante tempestades:

– Durante períodos de rajadas de ventos e descargas atmosféricas, a antena de TV pode ficar desregulada. Se isso acontecer, não suba no telhado para ajustá-la, pelos riscos de queda, choque elétrico e de ser atingido por um raio.

– Se houver a necessidade de utilizar o telefone durante as tempestades, a melhor opção é o telefone sem fio ou o celular, desde que o aparelho não esteja conectado na tomada.

– Evite a permanência em lajes altas ou locais descampados, jamais se abrigue embaixo de árvores e evite o uso do chuveiro elétrico.