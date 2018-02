Governo divulga datas para pagamento dos salários do funcionalismo público em fevereiro

Informação foi apresentada, nesta quinta-feira (1/2), por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF)

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) informa as datas do mês de fevereiro para o pagamento dos salários do funcionalismo público do Executivo Estadual:

– 1ª parcela*: 16/2 (sexta-feira)

* servidores com salário até R$ 1.500 líquidos recebem no dia 9/2 (sexta-feira)

– 2ª parcela: 23/2 (sexta-feira)

– 3ª parcela: 28/2 (quarta-feira)

Os critérios adotados são os seguintes:

– servidores com salário até R$ 3 mil líquidos recebem integralmente na primeira parcela;

– servidores com salário até R$ 6 mil líquidos recebem uma parcela de R$ 3 mil e o restante na segunda parcela;

– servidores com salário acima de R$ 6 mil líquidos recebem R$ 3 mil na primeira parcela, R$ 3 mil na segunda parcela e o restante na terceira parcela.