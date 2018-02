Parceria entre Prefeitura e SESI/SENAI Móvel trará a profissionalização de 40 mulheres de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE– O Governo Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e em parceria com o SESI/SENAI, deu início, na manhã de ontem ao “Curso de Costureiro do Vestuário e Assistente”, em Santa Bárbara do Leste. O curso está acontecendo na sede da Câmara Municipal e, de acordo com a secretária de Assistência Social, Valéria Viana, 40 mulheres estão sendo beneficiadas

A prefeita Wilma Pereira participou da abertura do curso e disse que acredita no potencial das mulheres do município. De acordo com a prefeita, a expectativa dela junto ao grupo é de que as futuras profissionais abram uma microempresa no município, para que, “com o talento de cada uma, consigam crescer e se desenvolver no setor de produção, melhorando a renda e a qualidade de vida delas e de suas respectivas famílias”.

De acordo com o analista de Relações Empresariais do SESI, Jairo Antunes, o “Programa Escola Móvel” desenvolve projetos voltados para a prática e, após o curso, “as participantes terão plenas condições de trabalhar no setor industrial, sabendo costurar em três diferentes tipos de máquinas”.

A dona de casa Rita Renata Ferreira disse que já tentou aprender a costurar sozinha e que não obteve sucesso. Agora, ela disse que “irá aproveitar essa oportunidade para conhecer as técnicas desse ofício e se desenvolver na área, para que, em breve, seja uma costureira profissional e consiga melhorar a renda familiar”.