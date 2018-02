62º BPM avalia os resultados da Operação Cidade Segura

CARATINGA – Na quarta-feira (31/1), o 62º Batalhão de Polícia Militar desencadeou a Operação Cidade Segura nas 22 cidades que integram a unidade. Ontem, tenente Jeferson concedeu entrevista onde avaliou os resultados da ação da PM. O oficial considerou que a operação foi positiva. “Na região de Caratinga foram empregados 180 policiais militares, 49 viaturas, sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão”, disse tenente Jeferson.

O oficial acrescentou que foram apreendidas sete armas de fogo, além de drogas, 14 indivíduos foram detidos e que mais de 200 veículos foram abordados. “Sem dúvida uma operação que auxilia na sensação de segurança das pessoas e na tranquilidade dos moradores de Caratinga e região”, classificou tenente Jeferson.

A Polícia Militar enalteceu mais uma vez o papel fundamental das denúncias anônimas e a parceria com o judiciário. “A Polícia Militar se baseia em boa parte nas informações que são passadas pela população. Também trabalhamos com as informações obtidas pela própria Polícia Militar. Friso a parceria com o Ministério Público, pois o Poder Judiciário sempre nos apoia nessas operações. Assim temos percebido que o resultado tem sido muito positivo”, finalizou o oficial.