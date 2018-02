Autoconhecimento, o que ele pode fazer pra sua vida?

Quantas pessoas vivem viajando para vários lugares,

mas não tiram um minuto do seu dia para viajar para dentro de si mesmas. Não param para se conhecer a fundo, conhecer suas emoções e o porquê delas fazerem parte de você.

Sinceramente o quanto você se conhece hoje? O quanto tem buscado olhar para você internamente? Olhar para suas emoções, para os seus sentimentos com relação a tudo que você tem vivido. É exatamente por este motivo que ora essas pessoas estão bem emocionalmente e ora estão mal. É impossível controlar aquilo que não se conhece.

Exatamente por não se conhecer, às vezes você se permite ser controlado por dúvidas, tristeza, medo, mágoas… E por vários outros sentimentos tóxicos que te impedem de alcançar tudo que você deseja. E continua vivendo o dia-a-dia de acordo com as situações que aparecem, com o que as pessoas falam que você deveria viver ou fazer, e o que elas acham melhor para você.

Porém, essas pessoas não te conhecem o quanto deveriam para saber disso, mas e você? Você se conhece? E por não se conhecer, acaba aceitando todas estas opiniões, vivendo no automático e recebendo os resultados que não gostaria na vida profissional e financeira, que afetam o dia a dia familiar, ou vice-versa.

Se você costuma vivenciar esse tipo de situação, eu te convido a parar um pouco. Foque pelo menos um minuto em você todos os dias, avalie as suas emoções e seus sentimentos, você é um ser humano como qualquer outro e possui sentimentos. Colocá-los debaixo do tapete não irá te ajudar a mudar de vida, uma hora toda essa sujeira irá aparecer e você terá que lidar com ela.

Então tenha a coragem de conhecer suas emoções, seja capaz de entendê-las, de saber quando aparecem e porque aparecem, e só assim você vai se sentir capaz de controlá-las. Você só pode administrar aquilo que conhece, lembra?

A partir do momento que estiver administrando suas emoções no trabalho, no convívio social, na família e no seu relacionamento conjugal, conseguirá sair destes “picos e vales” e viver plenamente de segunda a segunda, pelo resto da sua vida.

Se permita!!!

Angélica Nunes

Formação internacional em Coach e Master Coach pela Febracis e FCU (Florida Christian University)

Ministrante do curso do best seller: O Poder da Ação