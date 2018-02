Irmãs passam mal após ingerir fruta

CARATINGA – Um caso registrado na terça-feira (30/01) está sendo analisado. Pois duas crianças, 9 e 10 respectivamente, passaram mal após ingerir uma fruta. Algumas pessoas chegaram até cogitar a hipótese de que a fruta estivesse envenenada, outras disseram que pode ser um típico caso de alimento estragado.

O socorro foi feito pelos bombeiros militares. Uma equipe esteve na rua Francisco Vitor de Assis, no Vale do Sol, e conduziu as crianças até a unidade de saúde. Elas reclamavam de dores na barriga e também vomitavam. As crianças passaram por lavagem estomacal.

Sargento BM Oliveira disse que as meninas contaram que uma amiga deu “frutinhas amarelas do tamanho de uma ervilha”, mas elas não souberam especificar qual seria essa fruta.

O DIÁRIO tentou contato com a mãe das crianças, mas o endereço que consta no boletim confeccionado pelos bombeiros é de uma igreja evangélica, onde ela trabalha como faxineira. As pessoas ouvidas não souberam informar o endereço da mulher.