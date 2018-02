Populares reagem e agridem suspeitos de assalto

Um dos acusados acabou detido na zona rural de Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO– Dois suspeitos de assalto foram agredidos na noite dessa terça-feira (30/01). O fato ocorreu na cidade de Entre Folhas. A Polícia Militar foi acionada conseguiu prender um dos suspeitos, Adilson Samuel da Silva Júnior, que foi detido no córrego do Buracão, zona rural de Bom Jesus do Galho

Segundo informações, o assalto aconteceu por volta das 20h40 de terça-feira em um bar da rua Doutor Maninho, no Centro de Entre Folhas. O proprietário se preparava fechar o estabelecimento e estava conversando na calçada com alguns amigos. Neste momento, dois jovens chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. Eles estavam armados e roubaram 20 reais e um celular com o dono do bar; e tomaram 90 reais de outra vítima. Então, populares perceberam a situação e agrediram os suspeitos. Os populares ainda tentaram impedir a fuga dos jovens, mas a dupla conseguiu escapar a pé, deixando a moto. Conforme levantamentos, os rapazes ainda efetuaram três disparos como forma de intimidar os populares.

A Polícia Militar fez rastreamento e conseguiu localizar Adilson na zona rural de Bom Jesus do Galho. Como chovia bastante no momento da ocorrência, os militares tiveram que caminhar para chegar até o suspeito. Os policiais viram pegadas na estrada e chegaram até uma casa, que foi cercada pela PM. A dona do imóvel autorizou a entrada e os militares localizaram o jovem escondido debaixo da cama. Segundo a mulher, Adilson, que reside em Passa Dez, zona rural de Bom Jesus do Galho, pediu abrigo e disse que iria embora ao amanhecer. Com o suspeito foram encontrados 92 reais. No decorrer dos trabalhos, os policiais apreenderam uma arma de fabricação caseira, dois capacetes e uma motocicleta. De acordo com a PM, a motocicleta tinha sido furtada no 26 de janeiro, no Córrego do Prata, distrito de Cordeiro de Minas, em Caratinga.

Adilson foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. O suspeito de ser seu comparsa é Geraldo Teixeira Silva Filho, de 20 anos, o ‘Gegê’. Foi feito rastreamento, mas ele não tinha sido detido até o final dessa edição.