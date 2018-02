Lions Clube Caratinga Itaúna tem trabalho reconhecido em Santos Dumont

Clube participa do III Conselho Distrital na cidade natal do Pai da Aviação

CARATINGA – Aconteceu nos dias 27 e 28 de janeiro, na sede da Fundação Educacional São José, na cidade de Santos Dumont, o Terceiro Conselho Distrital de Lions, presidido pelo governador João Paulo Lima Teixeira, acompanhado de sua esposa, Aline Souza Sales Lima, com a presença de dezenas de clubes que integram o Distrito LC-12. No evento foram apresentados os resultados dos trabalhos realizados pela Governadoria e pelos clubes, demonstrando um gráfico ascendente de trabalhos realizados e que retratam o comprometimento do Lions com os interesses sociais. No evento foram traçadas metas e linhas de ação para o segundo semestre, enfatizando-se também as metas do Lions Clube Internacional e as metas do centenário do Lions. Uma Comissão do Lions Clube Caratinga Itaúna se fez presente ao evento, objetivando conhecimento dos resultados e das ações e também, a busca incessante da melhoria na prestação de serviço social rumo a excelência a que indiscutivelmente merece a sociedade caratinguense.

Nesse encontro, uma integrante do Lions Itaúna recebeu o reconhecimento de Lions Internacional, pelo trabalho desenvolvido em prol das pessoas atingidas pela enchente, na região de Rio Casca, em dezembro do ano passado. O Lions Clube Caratinga Itaúna, que já estava em campanha de arrecadação de ajuda para a região, em parceria com a Funec e Orbis Clube, juntou-se ao trabalho desenvolvido pelo governador do Distrito LC-12, João Paulo Lima Teixeira, em prol da mesma causa. Com a ajuda de vários membros de Lions, o governador anunciou a apresentação de um projeto junto ao Lions Clube Internacional, o qual foi aprovado, para doação da quantia de dez mil dólares, quase R$32.900,00 para ajudar a população de Rio Casca. Dentre os membros que assessoraram o governador e por indicação deste, destacou-se Karime Felipe Batista, integrante do Lions Clube Caratinga Itaúna e assessora de Olimpíadas Especiais do Distrito LC-12, que recebeu uma homenagem do Presidente do Lions Clube Internacional, sendo um “Certificate of Appreciation” assinado pelo Presidente Internacional, Dr. Naresh Aggarwal, e um distintivo, ambos entregues pelo Governador do Distrito.

Também neste encontro, uma palestra foi proferida por Wilma Gallardo Silva do Carmo, assessora de Lions Quest do Distrito LC-5 (São José dos Campos – SP), onde o programa já foi implantado, que fez a apresentação do programa. Ao final da tarde foi realizada uma mesa redonda onde a palestrante e o assessor de Lions Quest do Distrito LC-12, Celestino Bacelar, dirimiram dúvidas de membros de comitivas de Clubes presentes sobre o programa, que tem recebido o integral apoio do governador João Paulo, que não tem medido esforços objetivando implantar essa importante ferramenta de cidadania e serviço social por parte do Lions Clube Internacional e Lions Clube International Foundation. “Lions Quest foi desenvolvido através de uma parceria entre Lions Club Internacional, a maior organização de serviços do mundo e Quest Internacional, uma organização educativa sem fins lucrativos, totalmente baseado em pesquisas e é um programa de aprendizado social e emocional (ASE). Em 2002 a LCIF adquiriu formalmente a posse dos materiais Curriculares. O Lions Quest existe há 30 anos e está implantado em mais de 90 países e traduzido em 36 idiomas. Possui cerca de 600.000 educadores e assiste cerca de 13.000.000 jovens e no Brasil já está em expansão. Trabalha a formação de caráter do jovem, ensinando, dentre outras coisas, a autodisciplina, o autoconhecimento, o controle das emoções, dos impulsos, entre outros”, registrou o assessor do Distrito LC-12 e integrante do Lions clube Caratinga Itaúna, CL Celestino Bacelar.

Para a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira, a presença de membros do Clube nos Conselhos Distritais e nas Convenções Distritais do Distrito LC-12 reflete a preocupação do clube com a interação regional, com a busca do conhecimento e da capacitação dos sócios do clube para uma prestação de um serviço social cada vez mais qualificada. “É gratificante ver que nosso clube tem recebido o reconhecimento pelo Distrito e pelo Lions Clube Internacional pelas ações que ele desenvolve. Nossos parabéns à companheira Karime pelo merecido reconhecimento internacional, assim como ao Governador CL João Paulo e à CaL Aline, pela brilhante gestão frente ao Distrito LC-12”, concluiu a presidente.

Como sempre acontece nos Conselhos, Convenções e outros grandes encontros de Lions, o evento foi encerrado com uma agradável “Noite do Companheirismo”, com jantar, boa música e muita animação.