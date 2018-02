Doctum se prepara para a volta as aulas

CARATINGA – Às vésperas do início das aulas na Faculdade Doctum de Caratinga, todos se organizam para receber os acadêmicos. E para alinhamento toda a equipe de colaboradores, foi realizada nessa terça-feira (30/01) a primeira reunião do semestre.

A diretora Flávia Bastos, iniciou a reunião, com a entrega dos Certificados de conclusão do Curso Básico de Informática, que foi oferecido aos colaboradores da instituição, no final de 2017, uma proposta do colaborador Diego Neres, que ministrou as aulas.

Na sequência foi apresentado os resultados da avaliação da CPA, e a importância da opinião de cada um, durante as avaliações, para as melhorias do ambiente de trabalho. Flávia Bastos, também destacou a importância de cada um dos funcionários para o dia a dia dos alunos, oferecendo a melhor qualidade de serviços, estrutura e organização da faculdade.

Para encerrar a reunião, foram apresentadas as mudanças e melhorias que foram realizadas durante o período de férias na estrutura física do prédio da faculdade, como: Criação de espaço de convivência, vestiários novos, pintura do imóvel, substituição de quadros e reforma de algumas salas de aula do 3º andar. Flávia Bastos destacou além das novidades na infraestrutura, o PROUNI – Programa Universidade Para Todos, que disponibiliza bolsas de 50% e 100%, para cursos que estão iniciando já neste semestre. “As inscrições começam dia 06/02 e terminam dia 09/02. Segundo o MEC o número de bolsas disponibilizadas é o maior da história do programa. Qualquer dúvida, entrem em contato com a nossa unidade através do 0800 033 1100 ou (33) 3322 6220”.

Para a volta às aulas, a Doctum tem o compromisso de acolher cada um destes alunos e oferecer sempre o melhor a eles, o que remete a dedicação, ao olhar cauteloso sobre os detalhes e a disposição em ouvir e colaborar.