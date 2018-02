Polícia Militar apreende armas e drogas, além de deter suspeitos

CARATINGA – Durante todo o dia de ontem, a Polícia Militar realizou a operação Cidade Segura em Caratinga e nos 22 municípios que compreendem a área do 62º Batalhão. É a primeira grande operação desse ano desencadeada pela PM, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e também de prisão.

Caratinga

A PM teve informações de que Danilo Luiz Pereira, 23 anos, estaria realizando tráfico de drogas na travessa Ipanema, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Foi solicitado junto ao Ministério Público mandado de busca e apreensão para a residência de Danilo e de outras pessoas que teriam conexão com ele. Segundo o tenente Jefferson, quando Danilo percebeu pela janela que sua casa estava cercada, dispensou um invólucro contendo pedras de crack e certa porção de cocaína. Segundo o oficial, ele ainda tentou fugir, mas foi contido pelos militares e preso em flagrante. Também em sua residência foram encontrados uma balança, um aparelho celular com várias fotografias e contatos referentes ao tráfico de drogas e armas, além de R$ 301,00. Danilo é de Governador Valadares e já tem passagens pela polícia.

Já na vila Santa Luzia, no bairro Esperança, a PM prendeu Gilberto Rodrigues Pereira, 44 anos, que estava guardando droga para um traficante conhecido por “Vinicinho”. Foram apreendidos 23 tabletes grandes de maconha, 83 cápsulas com cocaína, três pedras de crack, uma balança e um celular.

De acordo com o aspirante Eduardo Morais, a ocorrência iniciou através de várias denúncias, não havia mandado de busca e apreensão, mas o suspeito franqueou a entrada da polícia na residência e disse que recebe um valor para guardar a droga para um traficante. Conforme aspirante Eduardo Morais, as denúncias relatam que Gilberto guardava drogas há quase dois anos em sua casa para traficantes. O suspeito “Vinicinho” não tinha sido detido até o final dessa edição.

Piedade de Caratinga

Em prosseguimento a operação Cidade Segura, em Piedade de Caratinga, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Foram presos Alberto Pinheiro da Silva, Creiler Lúcio Venâncio, Nivaldo Cezar Martins Gomes e Jardel Jurandir de Oliveira. Na casa dos investigados a PM apreendeu dois revólveres calibre 38, uma garrucha .22, uma carabina .22, dez munições calibre 38, sete munições calibre .22 e duas lunetas.

De acordo com o tenente Anderson, inicialmente os detidos eram pessoas fora de suspeitas, “pois possuem condição financeira melhor e foram surpreendidos pela polícia com os mandados expedidos pela justiça”. Segundo o oficial, “o que chamou atenção da polícia foi a garrucha calibre .22, bem pequena que estava com Jardel e aparentava ser de brinquedo. Jardel chegou a dizer que achou que era de brinquedo, mas ele tinha munição guardada”. Ainda segundo o tenente Anderson, a arma é de único disparo e dependendo de onde o alvo for atingido, “pode ser fatal”.