Diretoria executiva da APNM visita Caratinga

CARATINGA– Nesta segunda (29), a diretoria da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais (APNM) esteve em Caratinga, onde teve encontros para tratar de assuntos de interesse para a categoria.

Primeiramente, houve reunião com a equipe da Unimed, representada pela gestora Andreia e pela supervisora de vendas, Suênia. Foi levado pelo presidente da APNM, cabo Nathan, a necessidade desta parceria tendo em vista a demanda apresentada pelos associados em face dos seus familiares. Ficou decido que nos próximos dias ocorrerá outra reunião para finalização do convênio e possível assinatura do contrato.

Depois os diretores, cabo Anderson, sargento Ronilson e o agente penitenciário Carlos, juntamente com cabo Nathan, estiveram conhecendo a nova sede do 62° Batalhão da Polícia Militar, onde foram recebidos pelo subcomandante, major Márcio, que apresentou as instalações da unidade e aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio que a APNM recentemente ofereceu ao Batalhão.

“A APNM tem consolidado cada dia mais como a legítima representante dos servidores da Segurança Pública no interior do Estado, chegamos recentemente a Caratinga e tem superado nossas expectativas, já somos mais de 100 associados e esse número vai aumentar significativamente. Bom salientar que representamos nossa classe com coragem, responsabilidade e respeito, assim buscamos defender os nossos direitos e valorizar os profissionais”, concluiu cabo Nathan