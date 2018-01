CASU em Ação dá início às atividades de 2018

Projeto incentiva a prática de atividades físicas entre funcionários da FUNEC e clientes do cartão CASU Família

CARATINGA – No último sábado (27), aconteceu na unidade II do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) a primeira caminhada do ano do projeto CASU em Ação. A iniciativa, coordenada por duas profissionais de educação física da instituição, visa promover a qualidade de vida por meio da atividade física, além de fazer uma integração entre os membros da equipe da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC).

O evento contou com aquecimento, caminhada pela Avenida Dário Grossi, atividade lúdica e um café da manhã com frutas. O diretor executivo da FUNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, foi um dos participantes da programação. Ele defende que a adoção das práticas saudáveis pela equipe pode melhorar inclusive o desempenho no trabalho. “Quando está bem de saúde, alegre e disposta, a pessoa trabalha mais tranquila e com mais vontade, fazendo o que gosta e gostando do que faz. Com a correria da vida, às vezes é difícil frequentar uma academia, então essa é uma ótima oportunidade de se exercitar. Convido a todos que venham”, comenta.

De acordo com Ester Fonseca, profissional de educação física e uma das coordenadoras do projeto, o CASU em Ação começou no ano passado, com a reunião dos colaboradores para praticar caminhada e corrida. “A iniciativa foi da diretora geral do CASU, Daniela Fonseca, que nos solicitou um trabalho para que os funcionários pudessem cuidar melhor da saúde, tanto física quanto mental. A corrida traz muitos benefícios para a mente, quem adquire o hábito de correr considera praticamente viciante”, afirma Ester.

Para 2018, o CASU em Ação deverá trazer também a prática de esportes como futebol e vôlei, que acontecerão nas duas unidades do UNEC. É o que conta a coordenadora Jeniferlaine Nogueira. “Procuramos atender a todos da melhor forma. Os funcionários da Unidade I poderão participar do projeto nas segundas e quartas-feiras. Já quem trabalha na Unidade II terá atividades nas terças e quintas. Os interessados podem nos procurar no CASU”, detalha.