Terapias com a participação de animais ganham cada vez mais destaque no centro de reabilitação UNEC

No caso dos cães, há situações em que eles são até doados aos pacientes

CARATINGA – Terapias que contam com a participação de animais vem ganhando cada vez mais destaque no Centro de Reabilitação UNEC, Unidade III da instituição. O método é considerado eficaz e vem sendo fundamental na recuperação de muitos pacientes tratados no local.

Cuidar de pacientes com necessidades especiais. Uma das missões do Centro de Reabilitação UNEC. O local possui uma infraestrutura completa para a realização de atendimentos, o que o torna uma referência, sendo o maior Centro de Reabilitação de Minas Gerais, e um dos maiores do Brasil. O trabalho é conjunto e há uma abordagem multidisciplinar no tratamento dos pacientes.

Um dos métodos utilizados, considerado dos mais eficazes, é a terapia assistida por animais. A técnica, cientificamente comprovada, é usada numa série de tratamentos, e possui resultados satisfatórios, sobretudo, na terapia que utiliza cães, a chamada ‘cão-terapia’. O procedimento é cada vez mais requisitado e estimula o contato entre animais de estimação e seres humanos.

psicólogo e cinoterapeuta Edcarlos Freitas explicou como eles são utilizados. “Os cães são resgatados, passam por cuidados veterinários e por treinamentos com um adestrador. Os animais são usados no trabalho com as crianças, com o auxílio de um psicólogo. A equipe ainda conta com um fisioterapeuta e outros profissionais que auxiliam na reabilitação dos pacientes. Inúmeras pessoas já passaram pelo Centro de Reabilitação. Cada um possui uma história diferente para contar sobre sua vivência com os “cães-terapeutas”.

Dóceis, amáveis e bastante úteis na atividade, sendo fundamentais na recuperação de muitas pessoas, o Bob, a Bolinha e o Chico agora irão descansar. Chegou a hora da aposentaria. Um repouso merecido, a quem, do homem, foi mais que amigo. Sem contar que ainda é possível as pessoas levarem para casa o cão utilizado no tratamento. “Quando o paciente ganha alta ele pode levar o cão para casa para auxiliá-lo. Aí a gente resgata um novo cão de rua para fazer todo o trabalho novamente. É um ciclo do bem. Resgatamos e reabilitamos o animal, cuidamos das crianças e doamos o cão. Um trabalho social.” Afirma Freitas.

Cerca de 40 crianças são atendidas pelo Centro de Reabilitação. O trabalho é filantrópico, mas também pode ser feito através de convênios, como é o caso do Casu-Família, dentre outros. Internos do lar dos idosos e de outras entidades carentes da cidade, por exemplo, também recebem o tratamento.

Um trabalho relevante e que tem os seus reflexos diretos notados no comportamento da pessoa assistida. Moradora do bairro Doutor Eduardo, e mãe da pequena Emmanuelle, de 7 anos, que realiza a terapia com o cão há um ano e meio, devido à hiperatividade e o déficit de atenção, Adriana Alves notou uma melhora considerável no comportamento da filha, desde que ela iniciou o tratamento. O que é atestado pelos profissionais que a acompanham. “Minha filha teve uma evolução muito grande. Notamos a diferença. Ela se desenvolveu muito. Tornou-se mais sociável. Aqui é oferecida uma gama de atividade. Ela faz horta, artes e até balé. Coisas que talvez em outras instituições não tivesse condições de ter e o Centro de Reabilitação oferece e é muito bom. Agradeço a oportunidade de estar aqui toda semana fazendo tais atividades. As pessoas precisam conhecer melhor esse trabalho e saber sobre todo o seu funcionamento.”, destacou.

O coordenador do Centro de Reabilitação UNEC, Dayvson Marques Paradela, deu ênfase aos serviços oferecidos. “Disponibilizamos várias atividades na área de saúde, oferecidos para toda a população, no sentido de estar reabilitando portadores de necessidades especiais, ou qualquer pessoa que precise de uma terapia diferenciada. A população tem conhecido o nosso trabalho, que é disponibilizado para toda a comunidade. Estamos de portas abertas e vamos atendê-los da melhor maneira possível.” Concluiu.

O Centro de Reabilitação UNEC funciona da Unidade III do Centro Universitário de Caratinga, que fica no Km 525 da BR-116, no bairro das Graças.

Outras informações sobre os serviços oferecidos através do telefone: (33) 3329-4525. Também pode ser mantido contato pelo e-mail: reabilitacao@casuunec.com.br.