Homem é flagrado com morto furtada

CARATINGA – Um homem de 37 anos foi preso com uma motocicleta furtada na BR-116, em Caratinga, na noite desta segunda-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito foi abordado em uma fiscalização de rotina e durante consulta ao sistema foi constatado que o veículo era furtado.

Ainda de acordo com a PRF, a moto com placa de Vitória/ES tinha registro do furto desde 2013, mas o condutor disse que não sabia do crime e afirmou ter comprado o veículo. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. A moto foi apreendida e encaminhada para pátio credenciado ao Detran.