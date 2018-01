OPERAÇÃO IRMÃOS METRALHA

Polícia Civil prende três suspeitos de roubo

CARATINGA – A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (30), três irmãos suspeitos de cometerem um roubo no dia 28 de dezembro de 2017, no bairro Zacarias. Na ocasião, quatro indivíduos armados e com uma faca teriam rendido duas vítimas, um homem de 29 anos e uma mulher de 28, e roubado o veículo em que estavam, além de tomarem celulares e pertences pessoais.

A operação foi denominada “Irmãos Metralha” pelo fato de todos os suspeitos serem irmãos. De acordo com a delegada de furtos e roubos, Tatiana Neves, a ação consistiu nas prisões de Lucinei André de Souza, de 22 anos, Marcelo André de Souza, de 31, e Adauto André de Souza, de 29, envolvidos com roubo qualificado. “A PC iniciou as investigações e localizou três dos autores do crime e ainda falta um dos irmãos que está foragido. São pessoas que utilizam de violência para praticar crimes e são temidos no bairro”, disse a delegada.

Apesar de serem reconhecidos pelas vítimas, nenhum dos presos confessou o crime. “O veículo e celular da vítima foram recuperados e restituídos”, frisou a delegada.

A Polícia ainda procura pelo quarto suspeito, que também teria envolvimento no roubo. Ainda de acordo com a delegada, Maciel André de Souza é o líder dos irmãos e estava em prisão domiciliar, onde continuava praticando crimes, mas no momento encontra-se foragido, pois em diligência em sua casa não foi encontrado. “As diligências continuam para encontrar Maciel e elucidar outros crimes, pois se trata de pessoa perigosa. Quem quiser colaborar com a polícia e tiver alguma informação sobre seu paradeiro pode procurar a delegacia ou ligar para os telefones 181 ou 197”, informou a delegada Tatiana Neves.

Os envolvidos cumprirão prisão temporária, a PC finalizará o inquérito e irá encaminhá-lo à justiça.