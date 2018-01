Após colisão, mulher é arremessada e para em cima de automóvel

Acidente envolveu um Siena e uma motocicleta

CARATINGA – Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada no final da tarde desta terça-feira (30) pelo Corpo de Bombeiros Militares. O acidente aconteceu na BR-116, no bairro Zacarias. O acidente chamou atenção das pessoas que passavam pelo local, pois a mulher que estava na garupa da moto foi arremessada sobre o automóvel.

Cristiano de Amorim conduzia o veículo Siena, placas de Caratinga. Ele disse que quando foi fazer o contorno, saiu da BR-116, para entrar na rua lateral, onde fica a Minasvel, mas foi atingido na lateral por uma moto ocupada por um casal que seguia sentido ao bairro Esplanada. “Trabalho na TV a Cabo e vim buscar um material com um colega na Minasvel. Estava vindo do Centro, parei no acostamento e quando olhei para atravessar, esperei uma caminhonete passar e não vi a moto. Só me assustei quando houve o impacto no carro”, contou o motorista. “Tomara a Deus que nada grave tenha acontecido, bens materiais a gente recupera”, disse o motorista, que escapou ileso da colisão.

Com o impacto, Nayara Barbosa Bicalho, 27 anos, que estava na garupa da moto que era pilotada por Daniel Videira de Souza, 23, foi arremessada e parou em cima de uma escada que estava no teto do carro. Ela foi socorrida pelos bombeiros militares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo os bombeiros, Nayara se queixava de dores nas costas, pernas e braços. Já Daniel reclamava dores no queixo.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas estão em apuração.