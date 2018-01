Prefeitura de Santa Bárbara do Leste constrói rede pluvial em rua do bairro Nossa Senhora de Lourdes

Obra é mais uma reivindicação da população

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal está realizando mais uma importante obra. O trabalho consiste na implantação da rede fluvial que irá beneficiar diretamente os moradores da travessa Joaquim José Rosa, rua Maurilio Teixeira de Melo e rua C, no bairro Nossa Senhora de Lourdes

Segundo o secretário de Obras, Ivanilson Duarte, foram colocadas manilhas no local para facilitar o escoamento da água da chuva, evitando a erosão do solo e danos às casas que ficam na rua C.

Geni Marçal Gomes mora há aproximadamente 12 anos no local. De acordo com ela, há mais de 10 anos a população reivindica a implantação da rede fluvial, uma vez que, em decorrência das chuvas, a rua ficava cheia de barro e de buracos, trazendo transtornos a todos os moradores. Ela ressaltou que é a primeira vez que “a administração municipal dá uma resposta eficaz, fazendo de fato, a obra”.

Segundo o secretário Ivanilson Duarte, já existe um projeto para que a rua C seja calçada e em breve. “O local receberá novas obras, melhorando ainda mais a qualidade de vida dos moradores”, frisou o secretário.