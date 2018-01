Morador flagra descarte irregular de lixo na Rua Ernestino Gomes da Costa

Prefeitura de Caratinga afirma que realiza fiscalização e a prática gera multa

CARATINGA- A placa diz ‘Proibido jogar lixo e entulho’ e o telefone de um Disque Denúncia. No entanto, nem mesmo a medida é capaz de inibir o depósito irregular de lixo e resíduos gerados da construção civil na Rua Ernestino Gomes da Costa, Bairro Salatiel. Na manhã de ontem, um morador flagrou um carroceiro jogando materiais diversos em um lote e gravou vídeo.

Não é a primeira vez que a situação é denunciada ao DIARIO DE CARATINGA. Mesmo com todas as orientações do crime ambiental e a notificação dos proprietários dos lotes que vão do número 506 ao 618, a situação persistiu. Nem mesmo a plantação de 20 mudas de Ipê-mirim ocorrida em 2016 e o cercamento do lote impediram que o material fosse despejado clandestinamente.

Após este novo flagra de descarte irregular, a Reportagem procurou a Prefeitura de Caratinga, que através da Secretaria de Meio Ambiente informou que “a fiscalização é feita pelos fiscais na cidade inteira, porém, é preciso pegar o carroceiro no flagrante ou receber uma denúncia quando o mesmo estiver descarregando o lixo, sendo pego será multado”.

A campanha ‘Lixo Certo’ lançada no início de 2017 e mantida por todo o ano, está adotando a participação popular. “De modo que pedimos a população que ao ver alguém descarregando algum lixo ou entulho em local proibido que faça uma denúncia pelo telefone: 3329 8051 ou 3329-8102”.

Outro canal de denúncia é o Departamento Municipal de Fiscalização, localizado no Terminal Rodoviário Carlos Alberto de Mattos (Rodoviária Nova), segundo andar, em dias úteis, das 8h às 17h, telefones (33) 3329-8102 ou 3329-8051.