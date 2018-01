Sicoob Credcooper realiza Assembleia Geral Extraordinária

Foram aprovados reforma geral no estatuto social e regimento eleitoral, além de outros assuntos

CARATINGA– O Sicoob Credcooper realizou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) na última sexta-feira (26), no Sindicato dos Produtores Rurais. Os assuntos deliberados e apresentados para votação foram reforma geral do estatuto social e do regimento eleitoral (artigos 1º ao 27º), Política e Plano de Sucessão de Administradores, aprovação de Política Institucional de Controles Internos e Conformidades; e assuntos diversos de interesse social.

Compuseram a mesa diretora dos trabalhos, Kdner Andrade Valadares – presidente do Conselho de Administração; os conselheiros Sergio Gilberto Stevanato, Aloisio Xavier, Benedito Porfírio Lima Júnior e Jairo Sabino de Sousa; e Saturnino Nunes Braga – coordenador do Conselho Fiscal.

Com o quórum mínimo de associados para a instalação da assembleia geral, os assuntos foram aprovados. Segundo Kdner Valadares, algumas mudanças são exigência do Banco Central e outras são consequências alterações.