Dois acidentes na MG-425

DA REDAÇÃO– Dois acidentes foram registrados na rodovia MG-425, trecho que corta o município de Entre Folhas, no último final de semana. Os fatos aconteceram na noite de sábado (27) e na madrugada de domingo (28). Quatro pessoas ficaram feridas

Sábado

Na noite de sábado, a equipe da Polícia Rodoviária Militar foi chamada a comparecer no km 51 da MG-425, pois os ocupantes de uma moto caíram no asfalto. O condutor Jhony Carlos de Oliveira Pinto, 27 anos, informou que seguia sentido crescente quando deparou com lama sobre a pista, não sendo possível desviar, vindo a perder o controle direcional do veículo e tombando no asfalto.

Jhony e Gedeon Barbosa De Melo, 24, que estava na garupa, foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga.

Domingo

Na madrugada de domingo, um acidente aconteceu no km 53. Um Celta atropelou duas pessoas. Roberto Vicente de Oliveira, que é cabo da Polícia Militar, disse que conduzia o veículo Celta, após retornar de seu turno de serviço, em Vargem Alegre. Segundo ele, em um trecho em reta e sem iluminação, deparou repentinamente com dois pedestres sobre a pista. O militar tentou frear o automóvel, mas não foi possível evitar o atropelamento.

O próprio Roberto providenciou o socorro às vítimas Maicon Mairone Araújo Santos, 22 anos, e Michael de Souza Alves, 24, que foram levadas para uma ambulância de Entre Folhas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e um laudo pericial informará as causas do acidente.