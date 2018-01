Confusão no Santa Cruz resulta no recolhimento de réplica de arma e entorpecentes

Um suspeito foi conduzido pela PM

CARATINGA – Uma confusão ocorrida no início da noite de domingo (28), no bairro Santa Cruz, resultou na apreensão de uma réplica de arma de fogo, drogas, dinheiro e uma chave mixa. Um suspeito foi conduzido pela Polícia Militar.

Um homem, 28 anos, acionou a Polícia Militar disse que foi levar o seu filho, 3 anos, para sua ex-esposa. E ao deixar a criança, foi abordado por Willian Lopes dos Santos, 21, atual namorado de sua ex-mulher. Segundo a vítima, William estava com um revólver e disse que o mataria. Depois, deu um soco no peito da vítima, fugindo do local.

A equipe da PM fez rastreamento e localizou o suspeito já em sua casa, na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, que ao perceber a aproximação da viatura, entrou para residência e tentou esconder o revólver, que posteriormente foi constatado se tratar de uma réplica. Os policiais detiveram William e dentro da casa foram encontrados os seguintes itens: uma réplica de arma de fogo, duas buchas de maconha, um pino com cocaína, uma chave mixa e várias sacolas usadas para embalar droga, além de 230 reais.

O suspeito foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil.