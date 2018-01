Correios de Inhapim é alvo de arrombamento e furto

INHAPIM – A agência dos Correios, localizada na rua Carmo Viggiano, centro de Inhapim, foi alvo de arrombamento e furto. Os bandidos entraram no estabelecimento e levaram certa quantia em dinheiro.

Tenente Mussi informou que o crime ocorreu na madrugada de ontem. “Foi constatado que pessoas não identificadas acessaram o prédio, passando pelos fundos. Elas estouraram o cadeado de uma porta e ingressaram no interior do estabelecimento. Depois utilizaram uma ferramenta para cortar a parte superior do cofre. Foi feito um furo que cabia só uma mão e foram retirando o que havia dentro do cofre”, disse o oficial.

Conforme o tenente, foram passadas informações que duas pessoas estranhas foram vistas perto da agência. “Estamos analisando também algumas imagens de circuito interno de monitoramento. Estamos aguardando os levantamentos preliminares. A Polícia Federal, que vai cuidar dessa ocorrência, já está ciente e encaminhou a perícia para fazer os trabalhos de praxe”, disse tenente Mussi.

Não foi informada a quantia levada pelos autores. A agência não funcionou durante o dia de ontem. Nenhum suspeito tinha sido identificado ou detido até o final dessa edição.