PM registra três apreensões de drogas na região do Esplanada

CARATINGA – No último domingo (28), a Polícia Militar registrou três apreensões de drogas na região do bairro Esplanada. Sete pessoas foram detidas e dois veículos acabaram recolhidos. Os militares também apreenderam mais 600 reais.

Rua Cota Silva

No início da madrugada de domingo, os militares recolheram entorpecentes na rua Cota Silva, bairro Vale do Sol. A suspeita Karolyne Calazans da Paz Pontes, 20 anos, foi detida.

A PM vinha recebendo diversas denúncias relatando o tráfico na esquina da rua Cota Silva com a rua Francisco Vitor de Assis. Então, os militares fizeram monitoramento e viram uma jovem fazendo contato com usuários, pois eles lhe entregavam dinheiro enquanto ela passava as drogas. Os militares não conseguiram abordar os usuários e a suspeita saiu do local. Posteriormente, os policiais receberam a informação de que a jovem teria voltado para a rua Cota Silva.

A equipe da PM abordou Karolyne, que foi revistada por uma policial, que localizou três pedras de crack e 24 reais. Segundo a Polícia, a jovem disse que estava traficando drogas há dois meses e que cada pedra seria vendida por 10 reais. Em seguida, os militares foram até a casa da suspeita, onde apreenderam uma bucha de maconha e a quantia de R$ 570 em notas de baixo valor.

A jovem foi detida e conduzida para Delegacia de Polícia Civil.

Rua Manoel Gonçalves de Castro

Durante patrulhamento pela rua Manoel Gonçalves de Castro, bairro Esplanada, na madrugada de domingo, os militares viram uma moto, com dois ocupantes, saindo de um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Conforme a PM, os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, pois o que estava na garupa, colocou a mão debaixo da blusa enquanto o piloto pensou em fugir, mas foi feita a interceptação da moto.

Durante abordagem, os militares encontraram com Volney de Jesus Costa Júnior, 18, uma barra grande de maconha e duas barras pequenas da mesma droga. Também foram apreendidos um celular e 27 reais. Já com o piloto da moto, Joab Henrique Gomes de Souza, 18, nada de ilícito foi encontrado. Ele acrescentou que deixou Volney perto da rua Jorcelino Miranda e ficou esperando. Joab disse não saber onde o amigo adquiriu o entorpecente.

Os policiais verificaram que Joab não tem carteira nacional e habilitação e que o documento da moto não está em dia. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado enquanto os jovens foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.

Quatro suspeitos detidos

Também na rua Manoel Gonçalves de Castro, mas em ocorrência registrada no início da noite de domingo, a PM prendeu por suspeita de tráfico de drogas as seguintes pessoas: Renato Siqueira Barros, 30, Jorge Teixeira da Costa, 34, Daniel Rosa Barros, 28, e Carlos Roberto Lopes de Freitas, 25. Durante a operação foram recolhidos 10 reais, duas barras de maconha e uma porção da mesma droga, três celulares e um veículo Corsa.

Os militares receberam a informação de que um veículo Corsa, placas de Iúna (ES), estaria perto de ponto de venda de drogas e que seus ocupantes estariam realizando entrega de entorpecentes.

Ao verificar a informação, os militares viram o carro na rua Maria Cimini, em frente à casa de Carlos Roberto, que segundo a Polícia, “é contumaz na pratica de tráfico de drogas”. Renato, Jorge e Daniel foram vistos perto do Corsa, “indivíduos estes conhecidos no meio policial por serem contumazes na pratica de trafico de drogas e outros crimes”, frisa o boletim de ocorrência.

Os militares fizeram monitoramento e observaram os indivíduos se aproximando do veiculo. Renato abriu o capô e retirou uma sacola, que foi entregue para Carlos Roberto, que entrou rapidamente em sua casa. Em seguida, eles entraram no carro e se deslocaram sentido crescente da rua Maria Cimini, mas devido ao ponto de monitoramento, os policiais perderam contato visual. Então, acionaram três equipes para ajudar no rastreamento e o carro foi localizado na rua Manoel Gonçalves de Castro, sendo que Renato estava ao volante.

O veículo foi abordado e, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado, apenas constatado que Renato não tem carteira nacional de habilitação. Porém no decorrer das buscas, dentro do filtro de ar, os militares localizaram uma barra de maconha. Em seguida, os militares foram até a residência de Carlos Roberto. A mãe do suspeito autorizou entrada no imóvel e durante vistoria, uma barra e uma porção de maconha foram encontradas dentro da máquina de lavar roupa.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil. O Corsa foi removido ao pátio credenciado.