COLUNA ABRINDO O JOGO

O taekwondo é um esporte bastante divulgado e por isso conta com grande número de praticantes em Caratinga. Sem dúvida, mestre Marcelo Cardozo, criador da Associação Korion, é o principal responsável pelo crescimento da modalidade na cidade. Apesar de todo o sucesso dentro e fora do tatame, no programa Abrindo o Jogo da última semana, Marcelo se mostrou incomodado com a dificuldade em conseguir patrocínio para competições importantes. Sem falar na recorrente falta de uma política esportiva mais efetiva na cidade. Durante a entrevista, mestre Marcelo nos deu a triste notícia que sua filha Luciana Cardozo, diversas vezes campeã mineira e medalhista na Copa do Brasil, decidiu não mais competir. Decepcionada por não ter conseguido apoio ano passado para a disputa da Copa do Brasil, em Brasília (DF), e com foco voltado para a vida universitária daqui por diante, Lucianinha decidiu não mais competir. Sem dúvida uma derrota para nosso esporte que revela tanto talento quanto o desperdiça.

Mineiros: Raposa segue na ponta

É sabido que a primeira fase do Campeonato Mineiro é muito fácil para os grandes. Afinal, com poder de investimento muito maior, passar com facilidade não é mais que obrigação. Porém, explicar um resultado ruim aqui outro ali como consequência do inicio da pré-temporada não é desculpa esfarrapada. Jogadores não são máquinas e sentem sim. Entretanto, o empate do Atlético diante da Patrocinense depois de estar vencendo por 2 a 0 no primeiro tempo, e permitir o empate no segundo, teve também uma boa dose de relaxamento e displicência. Mas, não vejo motivos para excesso de cobranças no momento.

O América fez 1 a 0 contra o Boa Esporte e também chegou aos 10 pontos. Mesmo ainda sem empolgar na qualidade do futebol, o Coelho inicia bem a temporada. Lembrando sempre que o principal objetivo é o Brasileirão.

O Cruzeiro não teve uma grande atuação contra o Tombense, em Ipatinga. Mas, o que foi dito sobre o Atlético, serve também para a Raposa que ainda esta em pré temporada. Porém, como os resultados tem sido favoráveis, as cobranças sobre o time de Mano Menezes são bem menores.

Estaduais pra que?

Ultimamente tenho ouvido de muitos torcedores, principalmente dos mais jovens, indagações sobre a importância dos campeonatos estaduais. Poderia aqui responder elencando uma série de motivos para a existência deles ainda hoje. Mas, vou citar apenas três. Primeiro pela tradição. Só por ela, Atlético x Cruzeiro, Vasco x Flamengo, Grêmio x Internacional são tão rivais. Segundo, só com os estaduais é possível manter vivo o futebol do interior e dos times “pequenos”. Bom lembrar que não se faz futebol somente com os grandes. Terceiro, a TV aberta, e por assinatura pagam muito bem e os regionais são uma fonte de receita importante para os grandes clubes. Porém, reconheço que tecnicamente são competições fracas e mal organizadas. Regulamentos ruins e estrangulam ainda mais nosso calendário. Entretanto, com boa vontade e dirigentes melhores, é possível organizar melhor.

