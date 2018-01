Faz mal ingerir líquido durante as refeições?

Pelo menos uma vez na vida, todo mundo já ouviu dizer que beber água, suco, refrigerante ou qualquer outro líquido durante as refeições “faz mal”. Uns dizem que engorda, outros que aumenta a barriga. Será que isso é verdade?

Nathalia Pizato, professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília (UnB), conversou com o site Saúde Brasil e responde a questão.

“Nosso estômago consegue dilatar até um litro e meio. Quanto mais a gente come, mais ele dilata. E quanto mais rápido eu como, menor o tempo que o cérebro tem para entender e processar que estou colocando alimento no estômago. Por isso que pedimos para as pessoas fazerem as refeições com calma. E o líquido interfere nisso também. Se em uma refeição eu tomo um copo de suco de 500ml, o estômago recebe o volume da comida mais esse meio litro de líquido”, explica Nathalia.

Beber líquidos durante as refeições é mais um hábito social do que propriamente uma necessidade. Além disso, devemos lembrar que outros hábitos importantes auxiliam o processo de digestão, entre eles a mastigação lenta, que poucas pessoas acabam fazendo. O ato, aliás, é atrapalhado se você utiliza algum líquido para “empurrar” a comida.

Além de dilatar o estômago, a informação que vai para o cérebro é de que o volume de alimento no estômago é maior. O líquido é absorvido rapidamente e, pouco tempo depois das refeições, o cérebro pode identificar que você precisa de mais alimentos. A chance de você comer mais da próxima vez é grande.

Quantidade moderada

Se a comida for ingerida em quantidade moderada, juntamente com até um copo americano de líquido, o estômago não vai se dilatar tanto e o organismo desempenhará as funções da digestão corretamente, desde a saciedade adequada até a absorção dos nutrientes.

Segundo Nathalia Pizato, a pessoa pode, sim, beber algo durante as refeições, mas tem de ter em mente que o excesso pode ser prejudicial para a digestão. “O ideal é que a pessoa seja comedida na quantidade de líquido, assim como é com a comida. Não é legal fazer uma refeição com meio litro de suco, por exemplo. Algo entre 100ml e 200ml não vai gerar problema”, ensina a professora. Além disso, se o indivíduo for ingerir algum líquido é sempre melhor optar pela água, sendo

É recomendável evitar refrigerantes e sucos processados, que são bebidas com uma quantidade muito grande de açúcar. Os sucos naturais de frutas podem ser consumidos sem ou com pouco açúcar, sendo recomendado não adoçá-los. Além disso, atente-se: se você tem sede durante a refeição, isso pode significar uma quantidade excessiva de sal em sua comida, o que também faz mal à saúde.